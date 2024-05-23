仲量聯行：4月本港寫字樓錄正吸納量 中長期供應料減少200萬方呎

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，整體甲級寫字樓市場在今年4月錄得24.8萬方呎正吸納量，主要由於新落成的灣仔友邦大廈獲自用的樓面得以落實。月内市場錄得的新租賃成交個案包括中國移動香港承租葵涌九龍貿易中心A座兩層，擴充共47,400方呎樓面(建築面積)。
寫字樓空置率跌至13.0%
隨著寫字樓租賃市場溫和改善，4月底整體市場空置率下跌至13.0%。灣仔 / 銅鑼灣和九龍東的甲級寫字樓空置率分別下跌0.2和0.3個百分點，而中環和港島東的空置率分別微升0.1和0.3個百分點。
仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，短期內，疲弱的經濟和寫字樓新供應將持續為寫字樓租金造成下調壓力。然而，寫字樓的中長期新供應減少，將緩和租金跌幅。鑑於金鐘金鐘廊暫緩出售，以及九龍灣國際展貿中心重建項目擬大幅削減寫字樓空間，預計甲級寫字樓的中長期新供應量合共或會減少約200萬方呎。
4月租金跌幅收窄
仲量聯行研究部資深董事鍾楚如表示，4月份寫字樓租金跌幅較3月份略為收窄，整體市場租金按月下跌0.4%，而3月份則下跌0.7%。中環租金僅下跌0.2%，而3月份則下跌1.3%。港島東租金下跌0.9%，尖沙咀和九龍東租金均下跌0.4%。