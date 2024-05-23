仲量聯行：4月本港寫字樓錄正吸納量 中長期供應料減少200萬方呎

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，整體甲級寫字樓市場在今年4月錄得24.8萬方呎正吸納量，主要由於新落成的灣仔友邦大廈獲自用的樓面得以落實。月内市場錄得的新租賃成交個案包括中國移動香港承租葵涌九龍貿易中心A座兩層，擴充共47,400方呎樓面(建築面積)。

寫字樓空置率跌至 13.0%

隨著寫字樓租賃市場溫和改善，4月底整體市場空置率下跌至13.0%。灣仔 / 銅鑼灣和九龍東的甲級寫字樓空置率分別下跌0.2和0.3個百分點，而中環和港島東的空置率分別微升0.1和0.3個百分點。