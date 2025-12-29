熱門搜尋:
2025-12-29

低水入市速賺！屯門緹岸一房279萬易手 3個月炒高逾一成(有圖)｜二手樓成交

隨著二手樓價回升，早前在低水入市的投資客已見回報。晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，分行最新促成屯門緹岸3座低層D室成交，單位實用面積約307方呎，一房間隔，享內園景觀，新近以279萬元售出，呎價約9,088元。

姚頌溏透露，新買家為外區上車客，見單位價錢供樓平過租金，而且環境清幽。原業主開價298萬元，最後減價19萬元或約6.4%成交。

據悉，原業主於20259月以250萬元買入上址，持貨僅約3個月，現轉售帳面獲利29萬元，單位期內升值約11.6%。計及釐印費等交易使費，料仍實賺約23.7萬元離場。

⇊直擊緹岸3座低層D室⇊

投資者買一房短炒半年速賺24

另市場消息指，緹岸25座低層K室，實用面積約319方呎，一房間隔，月中以288萬元易手，呎價約9,028元。據悉，原業主於今年6月以約264萬元購入單位，持貨約6個月，現轉售帳面賺約24萬元，單位期內升值約9.1%

發展商今年6月劈價五成清餘貨

緹岸前稱恆大．珺瓏灣，位於掃管笏管翠路8號，2020年入伙，分為兩期共有8座住宅大樓及洋房22間，提供1,982個單位。發展商今年6月突大幅劈價推售餘貨，當中有單位實際減幅多達51%，吸引不少投資者趁低吸納。

至於屋苑年內亦爆出不少大額蝕讓個案，其中2座高層F室，實用面積約311方呎，一房間隔，今年10月份以280萬元沽出，原業主於2019年以555萬元購入單位，持貨約6年，帳面虧損275萬元或約49.5%

