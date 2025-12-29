低水入市速賺！屯門緹岸一房279萬易手 3個月炒高逾一成(有圖)｜二手樓成交

隨著二手樓價回升，早前在低水入市的投資客已見回報。晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，分行最新促成屯門緹岸3座低層D室成交，單位實用面積約307方呎，一房間隔，享內園景觀，新近以279萬元售出，呎價約9,088元。

姚頌溏透露，新買家為外區上車客，見單位價錢供樓平過租金，而且環境清幽。原業主開價298萬元，最後減價19萬元或約6.4%成交。

據悉，原業主於2025年9月以250萬元買入上址，持貨僅約3個月，現轉售帳面獲利29萬元，單位期內升值約11.6%。計及釐印費等交易使費，料仍實賺約23.7萬元離場。