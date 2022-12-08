住宅供應｜港鐵小蠔灣項目第1期接獲33份意向書

港鐵(066)宣布，今日(8日)小蠔灣項目第1期截收發展意向書，共收到33份意向書。在收到發展意向書後，我們將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及/或財團提交正式標書，並將儘快落實有關招標安排。
是次招收意向的小蠔灣項目第1期位處於項目的西南面，其住宅樓面面積上限為約124.54萬方呎，提供涉約1,400伙；商場樓面面積約為6.74萬方呎。綜合市場對項目第1期估值約39億元起，每方呎樓面地價約3,000元起。
中原張競達：反應合乎預期
中原測量師行執行董事張競達稱，近日一、二手成交持續淡靜，加上欠缺利好消息，市場觀望氣氛濃厚，樓價向下調整，是次合共收到33份意向書，反應合乎市場預期。項目位置自成一角，離東涌市中心有一段距離，環境優美寧靜，大量單位可享海景。項目有鐵路配套，落成後亦有約6.74萬方呎商場，基本生活配套不成問題，對市場有一定吸引力。他料，每方呎樓面地價約3,500元，地價約43.6億元。
鄧智輝：對項目前景抱有期望
港鐵物業及國際業務發展總監鄧智輝向傳媒指，除今日現場接收發展意向書外，早前已有多間財團提交，對項目前景抱有期望。他續指，小蠔灣車廠跟一般項目不同，由於需要重置車廠，故需要整體一筆過補地價。
小蠔灣項目位於港鐵小蠔灣車廠上蓋，毗鄰將興建的港鐵東涌綫小蠔灣站，該站預計於2030年啟用。港鐵表示，項目將發展為一個可持續發展、充滿活力及一應俱全的社區，當中包括樓面面積約32.3萬方呎的購物商場。