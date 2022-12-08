住宅供應｜港鐵小蠔灣項目第1期接獲33份意向書

港鐵(066)宣布，今日(8日)小蠔灣項目第1期截收發展意向書，共收到33份意向書。在收到發展意向書後，我們將編訂經甄選的投標者入圍名單，以邀請發展商及/或財團提交正式標書，並將儘快落實有關招標安排。

是次招收意向的小蠔灣項目第1期位處於項目的西南面，其住宅樓面面積上限為約124.54萬方呎，提供涉約1,400伙；商場樓面面積約為6.74萬方呎。綜合市場對項目第1期估值約39億元起，每方呎樓面地價約3,000元起。

中原張競達：反應合乎預期

中原測量師行執行董事張競達稱，近日一、二手成交持續淡靜，加上欠缺利好消息，市場觀望氣氛濃厚，樓價向下調整，是次合共收到33份意向書，反應合乎市場預期。項目位置自成一角，離東涌市中心有一段距離，環境優美寧靜，大量單位可享海景。項目有鐵路配套，落成後亦有約6.74萬方呎商場，基本生活配套不成問題，對市場有一定吸引力。他料，每方呎樓面地價約3,500元，地價約43.6億元。