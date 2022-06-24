住得好丨裝修爛尾點算好？工序分期繳付免走佬

裝修最令人頭痛的問題一定是爛尾及貨不對辦，前者更時有所聞，其實亦往往跟過早付款有關，如果能夠掌握以下兩個重點，其實亦已經可大大減低爛尾的風險。

安裝傢俬前 不宜付款超過4分3

不想裝修工程爛尾收場，裝修報價單以及付款方式等各個環節，消費者都不能夠馬虎，要小心看清楚，裝修工程必定要分期付款，我們建議最好分四至五期付款。第一期是訂金，第二期是完成水電之後，第三期完成泥水後，第四期是訂造傢俬到貨並最好完成安裝後，尾期是完工後並完成執漏之後最佳。

現時很多人都會經裝修師傅訂造傢俬，由於傢俬涉及很大筆數目，建議在完成安裝傢俬之前，不要付款超過4分3，以免師傅「走佬」。