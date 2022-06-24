住得好丨裝修爛尾點算好？工序分期繳付免走佬

裝修最令人頭痛的問題一定是爛尾及貨不對辦，前者更時有所聞，其實亦往往跟過早付款有關，如果能夠掌握以下兩個重點，其實亦已經可大大減低爛尾的風險。
安裝傢俬前 不宜付款超過4分3
不想裝修工程爛尾收場，裝修報價單以及付款方式等各個環節，消費者都不能夠馬虎，要小心看清楚，裝修工程必定要分期付款，我們建議最好分四至五期付款。第一期是訂金，第二期是完成水電之後，第三期完成泥水後，第四期是訂造傢俬到貨並最好完成安裝後，尾期是完工後並完成執漏之後最佳。
現時很多人都會經裝修師傅訂造傢俬，由於傢俬涉及很大筆數目，建議在完成安裝傢俬之前，不要付款超過4分3，以免師傅「走佬」。
宜根據裝修工序分期繳付
第二，現時坊間仍有一些裝修公司，報價單的分期付款方式是以日子來劃分，例如「簽約後30天繳付第二期」，又或者以「工程中期」或「完成工程的30%」等難以量化的準則來訂明時限，事實上，早前疫情較嚴重的時候，經內地訂造傢俬傢俬運輸延誤時有所聞，甚至本地裝修師傅染疫而要隔離未能開工，如果要根據日子來付錢，消費者就缺乏保障，我們還是建議按上述提及的裝修工序去分期繳付會比較清晰。
除此之外，很多人擔心裝修工程出現延誤，令到自己要額外租屋住產生額外支出。我們亦建議消費者跟師傅協商在報價單內列明開工及預計完工日期，以及工程延誤的補償，一般都是逐日計算。但現時疫情之下，亦有可能出現不可抗力的因素，例如大廈被圍封或者師傅染疫被隔離，建議都要將這些因素寫進報價單內。
作者：好師傅裝修設計平台