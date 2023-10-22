住得好｜浴屏安裝攻略 物料、款式、形狀都有講究！

香港住宅浴室的空間普遍只有30至50呎，浴缸並非普羅大眾的選擇，較多家庭的選擇是浴簾與浴屏，後者亦愈來愈普及，而選購浴屏又應考慮那些因素？

如果浴室空間極度有限，又或者本身是租樓而非自置物業，浴簾可能是較好的選擇，好處是款式多，但浴簾容易殘舊，因為浴室濕氣重，浴簾易發霉，但更換浴簾成本有限，網購淘寶100元以內都可以買到，亦易於安裝，但從長遠使用角度以及美觀性而言，浴屏應該更為合適。