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2023-10-22 20:00:00

住得好｜浴屏安裝攻略 物料、款式、形狀都有講究！

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住得好｜浴屏安裝攻略 物料、款式、形狀都有講究

住得好｜浴屏安裝攻略 物料、款式、形狀都有講究

香港住宅浴室的空間普遍只有30至50呎，浴缸並非普羅大眾的選擇，較多家庭的選擇是浴簾與浴屏，後者亦愈來愈普及，而選購浴屏又應考慮那些因素？

如果浴室空間極度有限，又或者本身是租樓而非自置物業，浴簾可能是較好的選擇，好處是款式多，但浴簾容易殘舊，因為浴室濕氣重，浴簾易發霉，但更換浴簾成本有限，網購淘寶100元以內都可以買到，亦易於安裝，但從長遠使用角度以及美觀性而言，浴屏應該更為合適。

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浴簾容易殘舊、發霉

不銹鋼材質較耐用 亦有不同顏色選擇

但浴屏亦有不同的物料及款式，以下是其中兩個需考慮的因素，浴屏邊框主要有兩種物料，分別是不銹鋼及鋁質浴屏，前者比較耐用以及保養上較方便，304不銹鋼價錢較貴，但亦有較多的顏色選擇，例如基本的拉絲、鏡光、啞黑、玫瑰金等等都有選擇，容易配合到不同的家居風格，亦較有高貴的感覺。至於鋁質浴屏價錢較平，但亦給人一種廉價的感覺，硬度較低，長年累月下較容易有生銹的問題。

其次是浴屏的形狀，第一款是轉角浴屏，由兩邊呈90度的玻璃組成，通常一邊是梗玻璃，另一邊就是可開關的門，趟門及掩門都可以。想佔用浴室較少空間，可以考慮用鑽石型，雖然鑽石形有三邊玻璃，但由於削去了一角，形狀不規則，其實佔用空間更少。而比較多香港家庭選擇的有一字浴屏，通常用於三邊牆包圍的企缸，只要一邊安裝浴屏即可。不過，浴屏其實很多時受到浴室實際空間佈局影響了選擇性，安裝那種浴屏才可最好還是現場問裝修師傅，至於其他浴屏需考慮的因素則下次再談。

 作者：好師傅裝修設計平台
轉角浴屏 轉角浴屏 一字浴屏 一字浴屏
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