住得好｜睡房窗台改造攻略 安裝窗台床有咩要留意？

上次談到客廳與書房的窗台，香港寸金尺土，在睡房安裝窗台床亦很普遍，可以節省地面的空間，不過也有需要注意的地方，特別是小孩或老人家的睡房，因為窗台床窗一般睡床高，建議要加一個腳踏保障安全。

可加裝地台變成日式榻榻米

香港的單位細小，不少睡房只有約50平方呎空間甚至更少，想達到慳位目的，將睡床放上窗台是頗常見的做法，因為窗台床可以節省地面空間，以此擺放其他傢俬及雜物。不過要留意的是，窗台一般高約20吋，再加上床褥的厚度，就會變得比一般睡床約12吋為高，如果是小孩的睡房，建議加一個腳踏幫助踏上睡床。透過裝修師傅訂造傢俬的好處是較容易調整窗台床的高度，較買現成傢俬具彈性。

亦有一種做法是將房間變成加裝地床，變成日式榻榻米的設計，將睡床與窗台融入一體。不過，有些人不喜歡睡在窗台之上，感覺上有橫樑壓頂，對心理上構成影響。