住得好｜磁磚決定浴室格調！熱門磁磚款式介紹(上)

香港住宅浴室的天花通常安裝假天花，但款式較為單一，至於牆身及地下通常就選用磁磚，磁磚款式五花八門，卻會決定整個浴室的格調，選購時亦要注意跟潔具是否搭配，以下是一些較熱門的浴室磁磚款式。

仿水泥紋磚熱門款式 暗色系較具型格

很多人都喜歡黑、白及灰顏色配搭的家居，都是不容易出錯的配搭，仿水泥紋磚是其中一款熱門的款式，水泥紋磚帶給人一種型格的感覺，跟現代簡約風或輕工業風的家居設計很搭配，潔具可以選用啞黑色水龍頭及花灑，浴屏亦可以考慮選用灰玻璃，而較深色的木櫃亦適合配襯。如果浴室空間有限，可以考慮牆身與地板選用同一種款式的水泥紋磚，更有和諧感，有放大空間的效果。

另外溫提一個細節位置，如果選用仿水泥紋磁磚，磁磚與磁磚之間的掃口粉，最好選用灰色或相近的顏色，這樣視覺上看起來才會統一及有美感，相反若配上白色的掃口粉，色差太大就會顯得非常突兀，這些都是需要注意的細節。