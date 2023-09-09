住得好｜Grand YOHO簡約輕工業風單位 半開放式廚房增加空間感

今次介紹的這個單位，採用了簡約輕工業風設計，散發著自然而粗獷的質感，其中一個設計亮點是設計師特意將廚房改成半開放式的設計，模糊了客飯廳與廚房空間的界線，頓時令全屋的空間感大大增加。

這個位於元朗私人住宅的單位，面積大約800平方呎。一般想擴大住宅空間，盡量讓家居更開闊明亮是其中一個好方法，Grand YOHO 的這個單位，最大的特點是戶主將廚房改成半開放式的空間， 以玻璃分隔廚房及客飯廳區域，擴大空間感。加上近年落成的新樓普遍都有落地大玻璃窗，而這個單位旁邊高樓大廈不多，窗外十分開揚，令光綫可以肆意四散在全屋之中。