住得好｜Grand YOHO簡約輕工業風單位 半開放式廚房增加空間感

今次介紹的這個單位，採用了簡約輕工業風設計，散發著自然而粗獷的質感，其中一個設計亮點是設計師特意將廚房改成半開放式的設計，模糊了客飯廳與廚房空間的界線，頓時令全屋的空間感大大增加。
這個位於元朗私人住宅的單位，面積大約800平方呎。一般想擴大住宅空間，盡量讓家居更開闊明亮是其中一個好方法，Grand YOHO 的這個單位，最大的特點是戶主將廚房改成半開放式的空間， 以玻璃分隔廚房及客飯廳區域，擴大空間感。加上近年落成的新樓普遍都有落地大玻璃窗，而這個單位旁邊高樓大廈不多，窗外十分開揚，令光綫可以肆意四散在全屋之中。
而單位採用輕工業風的設計風格，用色較為型格冷調，地板用了淺灰色地磚，客廳其中一幅牆身造了水泥紋特色牆，別具質感，而全屋的儲物櫃的顏色選用了霧灰藍色，營造低對比的感覺，跟全屋的風格十分匹配。而客廳的梳化擺放了一張六角紋地毯，除了有區分空間的作用之外，亦令視覺上形成對比感，設計美感更具層次。
寢室空間的用色及設計貫徹客飯廳的風格，簡潔舒適，睡房設計了房中房，作為書房或辦公的空間，並打造了地台增加收納空間，窗台的位置亦設計了地台櫃，可謂盡用了儲物空間。
屋苑：Grand YOHO
面積：799平方呎
作者：好師傅裝修設計平台