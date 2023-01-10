供應預測｜料119項目應市 今年新盤逾4萬伙 19年高

樓市去年受新冠疫情、股市急挫及加息三大負面因素夾擊，發展商均押後推盤步伐，令去年全年新盤成交量不足1萬宗，為1996年有紀錄以來的第二低水平。但隨著中港恢復通關後，近期市況回暖，據利嘉閣地產統計，預測今年全港將有約119個全新一手私宅項目可供應，涉及約40,291伙，數量較預測去年的34,046伙增加18.3%，創下自2005年以來的19年最多，亦為期內首度重越4萬伙大關。

九龍涉1.7萬伙 啟德佔近四成

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，按地區劃分，九龍區供應佔最多，共48個新盤，涉及約1.7萬伙，當中啟德跑道區已佔九龍區逾37%，多達11個項目共提供約6,362伙。新界區則涉及28個樓盤，提供約15,594伙，其中新鴻基地產(016)夥港鐵(066)發展的天水圍天榮站上蓋項目，提供1,393伙。至於港島區供應屬三區之中最少，僅提供7,611伙，涉及43個項目，當中有近77%的項目均屬200伙或以下的小型新盤。

陳海潮稱，鐵路站上蓋項目繼續是最大的供應來源，涉及7個站，共有16個項目，提供12,227伙，佔全港總伙數達30.3%。規模最大屬信和置業(083)、嘉里建設(683)、嘉華國際(173)及招商局置地(978)夥港鐵合作的將軍澳日出康城13期項目，單位總數達2,550伙。他又指，前述所提約4萬伙，指的是條件較成熟，有機會可於年內應市的總伙數，惟實際推售量仍須視乎發展商的部署及實際市況而定，初步估計較貼近實際的推盤量大約為2萬伙。

料今年一手私宅登記增50%

陳海潮指，踏入2023年相信發展商會重新積極推盤，以貼市價帶起銷情，藉以收復去年的失地。此外，去年被扣起的購買力，加上通關後陸續回流的內地客將重新入市，有助推動今年的新盤銷情，相信各類資金，包括專才計劃下的購買力將踴躍入市置業。他續指，今年有為數不少的大型新盤及鐵路上蓋項目潛在供應，因此初步預期今年一手私宅買賣登記量可較去年升約50%，至約1.5萬宗水平；而登記金額亦料相應增49%，上試約1,680億元水平。