信和屯門市廣場聖誕推廣投入逾800萬 料第四季人流生意額升10%

大型商場積極為聖誕檔期部署，信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗艦商場屯門市廣場將於年底前舉辦三大主題推廣活動，包括全國運動會、日本秋祭及聖誕推廣。其中聖誕檔期將投入超過800萬元作宣傳推廣。適逢人氣玩具車品牌TOMICA成立55周年，商場與品牌聯手呈獻「TOMICA 55周年聖誕慶典」主題活動。現場設有多個特色裝置及互動體驗，預計第四季商場人流及營業額將錄得10%的增長。

商場整體出租率高達 97%

蔡碧林指，隨著零售市道持續回穩，加上屯門市廣場積極推出不同主題的推廣活動，成功吸引多個國際時尚品牌及人氣連鎖食肆，目前商場整體出租率高達97%。過去半年，屯門市廣場成功引入35個新品牌，包括美國時尚品牌「Coach」及世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys均作為其新界西首間專門店；法式美妝品牌「Paul & Joe」及新加坡品牌「Charles & Keith」亦相繼進駐。被問及後市走勢，她認為過去9月及10月消費表現不俗，對明年發展感到樂觀，未來租金走勢預計可維持平穩。