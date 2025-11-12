信和屯門市廣場聖誕推廣投入逾800萬 料第四季人流生意額升10%

大型商場積極為聖誕檔期部署，信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗艦商場屯門市廣場將於年底前舉辦三大主題推廣活動，包括全國運動會、日本秋祭及聖誕推廣。其中聖誕檔期將投入超過800萬元作宣傳推廣。適逢人氣玩具車品牌TOMICA成立55周年，商場與品牌聯手呈獻「TOMICA 55周年聖誕慶典」主題活動。現場設有多個特色裝置及互動體驗，預計第四季商場人流及營業額將錄得10%的增長。
商場整體出租率高達97%
蔡碧林指，隨著零售市道持續回穩，加上屯門市廣場積極推出不同主題的推廣活動，成功吸引多個國際時尚品牌及人氣連鎖食肆，目前商場整體出租率高達97%。過去半年，屯門市廣場成功引入35個新品牌，包括美國時尚品牌「Coach」及世界頂級珍藏人偶品牌Hot Toys均作為其新界西首間專門店；法式美妝品牌「Paul & Joe」及新加坡品牌「Charles & Keith」亦相繼進駐。被問及後市走勢，她認為過去9月及10月消費表現不俗，對明年發展感到樂觀，未來租金走勢預計可維持平穩。
斥資逾千萬優化逾2萬呎全新戶外活動空間
此外，為響應政府善用公共空間的政策，屯門市廣場斥資逾1,000萬優化全新4樓戶外空間，並命名為「tmtp commons」，佔地逾2萬方呎，已於10月正式啟用。首階段除了設有逾萬呎戶外活動空間，更配置一個大型多功能運動場，可提供六個匹克球場、兩個羽毛球場及一個籃球場，成為香港擁有最多匹克球場的戶外場所，球場將於本月起正式開放。
配合全港盛事「2025日本秋祭in香港」，屯門市廣場將於11月18日至30日期間，在1樓中央廣場及4樓「tmtp commons」舉行「漫遊．日本秋祭」。屆時將會匯聚超過40個日本品牌及商戶。而今年更特別將日本秋祭氛圍延伸至「tmtp commons」，設置多個日式主題布置，讓顧客穿著浴衣於浪漫紅葉景緻中打卡、撰寫繪馬許願，感受日本文化。同場設有日本傳統劍道體驗，讓顧客近距離欣賞武藝魅力，小朋友亦可參與日式攤位遊戲。商場聯同場內日系品牌推出限定優惠，進一步刺激消費。