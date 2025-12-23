信德中心招商局大廈招標放售 指引價9334萬｜商廈市況

由沿海家園(1124)或相關人士持有的上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓12-16室，委託世邦魏理仕承為獨家代理，以「現狀」交吉形式出售公開招標，截標日期為2026年1月30日（星期五）中午12時，指引價參考早前相若單位成交價，即為9,334.5萬元。

是次出售物業為信德中心東座招商局大廈的17樓12-16室，建築面積合共約6,223方呎。該單位外望信德中心西座及港澳碼頭，維多利亞港海景一覽無遺。該物業設有獨立上落客區，僅數步之遙即達電梯大堂，同時設有四部專用升降機，直達八層樓面。