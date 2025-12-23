信德中心招商局大廈招標放售 指引價9334萬｜商廈市況

由沿海家園(1124)或相關人士持有的上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈17樓12-16室，委託世邦魏理仕承為獨家代理，以「現狀」交吉形式出售公開招標，截標日期為2026年1月30日（星期五）中午12時，指引價參考早前相若單位成交價，即為9,334.5萬元。
是次出售物業為信德中心東座招商局大廈的17樓12-16室，建築面積合共約6,223方呎。該單位外望信德中心西座及港澳碼頭，維多利亞港海景一覽無遺。該物業設有獨立上落客區，僅數步之遙即達電梯大堂，同時設有四部專用升降機，直達八層樓面。
世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，是次放售的信德中心招商局大廈5個相連單位，建築面積約6,223方呎，可俯瞰西環至中環維多利亞港海景，實為信德中心企業客戶首選。參考同座17樓同層之06-08單位於較早前以每方呎15,000元成交，是次放售之單位同樣享維多利亞港海景，指引價相若。業主首度公開招標出售，誠意出售，相信必能吸引不少企業及用家出價洽購。
黃懿誠續道，香港甲級寫字樓市場在2025年下半年回暖，反映出企業和投資者對香港市場的信心回升。受惠股市表現強勁及辦公室及零售租戶需求改善，商業房地產市場於第三季持續復甦，全港各主要地區淨吸納量為正值，空置率按季下跌0.3個百分點，商業地產交投亦漸趨活躍：例如香港律師會以約3.45億元購入中環中心26樓全層，鷹君集團以約2.18億元購入皇后大道中九號10樓全層，內地財團以約4.5億元購入美國銀行中心頂樓兩層樓面，內地巨頭阿里巴巴以約72億元購入港島壹號中心 13層樓面，以上成交均展示各大企業對香港的長遠發展投下信心的一票。