信置近2.04億奪大嶼山長沙住宅地 每呎地價不足2500元｜地皮開標

大嶼山長沙東涌道住宅地皮上周五(15日)截標，地政總署今日(20日)公布，信和置業(083)以2.03888億元中標，接近市場預期下限1.9億元，以最高可建樓面面積約81,806方呎計算，每方呎樓面地價約2,492元。 將興建低密度豪華度假式住宅項目 信置副主席黃永光表示，非常高興投得這幅優質低密度臨海住宅用地。集團對香港前景及國家發展充滿信心，全力支持大嶼山全面及策略性的發展計劃。用地位處大嶼山南部，長沙海灘近在咫尺，前臨蔚藍碧海，簇擁環山疊翠，風景絕美，為集團的土地儲備增添了一幅上佳的地皮。他透露，集團將興建低密度豪華度假式住宅項目，配以可持續發展元素、園林美景和宜人海景。

是次開標地皮只有信置以獨資身份入標，地皮位置鄰近太古地產(1972)洋房項目「WHITESANDS」，地盤面積約204,516方呎，最高可建樓面面積約81,806方呎，預計提供110伙。綜合市場消息，地皮截標前不少測量師均下調估值，最新估值介乎約1.9億至4.1億元，每方呎樓面地價介乎約2,323元至5,000元。