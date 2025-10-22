信和置業(083)今日(22日)舉行股東周年大會，主席黃永光於大會後表示，對本港樓市走勢樂觀，集團旗下港鐵錦上路站新盤「柏瓏III」昨日(21日)首輪銷售成績亮麗，而在過去9個月期間市場上多個新盤銷情亦見理想，帶動今年迄今一手市場累錄約1.6萬宗成交，超越去年全年總成交量。

黃永光認為，香港地產市道反映整體社會及經濟，若香港經濟是健康，有正面發展，對地產都利好。現時有6個利好香港經濟及樓市因素，包括美國及香港進入減息周期、本港新股(IPO)市場表現熾熱、政府人才計劃政策支持樓市租買需求、「留學香港」計劃吸引非本地生來港、訪港遊客數字上升帶動經濟，以及《施政報告》將北部都會區列為重點發展項目，由特首領導，並推出一系列「鬆綁」措施，北都屬本港未來經濟動力，集團未來會重點留意北都發展。