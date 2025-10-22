信置：6大因素利好本港樓市及經濟 未來一年擬推3個全新盤 涉3756伙

信和置業(083)今日(22日)舉行股東周年大會，主席黃永光於大會後表示，對本港樓市走勢樂觀，集團旗下港鐵錦上路站新盤「柏瓏III」昨日(21日)首輪銷售成績亮麗，而在過去9個月期間市場上多個新盤銷情亦見理想，帶動今年迄今一手市場累錄約1.6萬宗成交，超越去年全年總成交量。
黃永光認為，香港地產市道反映整體社會及經濟，若香港經濟是健康，有正面發展，對地產都利好。現時有6個利好香港經濟及樓市因素，包括美國及香港進入減息周期、本港新股(IPO)市場表現熾熱、政府人才計劃政策支持樓市租買需求、「留學香港」計劃吸引非本地生來港、訪港遊客數字上升帶動經濟，以及《施政報告》將北部都會區列為重點發展項目，由特首領導，並推出一系列「鬆綁」措施，北都屬本港未來經濟動力，集團未來會重點留意北都發展。
集團推盤部署方面，信和置業執行董事田兆源透露，集團未來一年內計劃推出3個全新住宅項目，合共涉及約3,756個單位。最快今年底前推出油塘「柏景峰」，提供748伙中小型單位，以一房及兩房為主。
另外2個分別為土瓜灣市建區重建項目，涉及458伙，部分單位享有海景，已申請預售樓花同意書，部署明年推出；另將軍澳日出康城第13期項目，屬日出康城壓軸期數，提供2,550伙。
信置股價逆市造好，現報10.23元，升0.01元或約0.1%，成交金額約2,430萬元。