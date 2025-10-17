倫敦西區投資新貴White City Living 毗鄰頂級學府 地段矜貴 配套一流

White City Living位於倫敦黃金地段，配套完善。

White City Living坐落倫敦西二區核心地帶，四周環繞商鋪、酒吧、餐廳、休閒設施及優質教育資源。近在咫尺的是歐洲最大購物中心Westfield，帶來逾300家精品店鋪，Luxury Village薈萃世界頂尖品牌，同時擁有60多家風味各異的餐廳與酒吧，配備20個頂級大銀幕影院，為生活增添無限精彩。 充滿活力的Shepherds Bush區域也在步行範圍內，擁有市集、獨立商店和著名音樂場館。區內Shepherd’s Bush Empire音樂廳自1903年起便成為該區地標，早期表演者包括查理·卓別林等巨星，至今仍是倫敦重要的文化地標。

步行往Westfield僅需2分鐘

帝國理工學院創新科研區創萬計高薪職 項目北面是享譽全球的帝國理工學院(Imperial College London)，QS世界大學最新排名全球第二。學院正傾力打造佔地23英畝創新科研園區，預計創造逾1.3萬高薪職位。而帝國理工學院於校區的持續擴建帶來龐大專才及學生租務需求，為White City Living業主提供穩定租金保障。 White City Living佔地11英畝，擁逾2,500套全新住宅，戶型包括開放式、一至四房及頂層複式豪宅。社區擁8英畝園林、花園與靜謐東方水景，包含全新打造的5英畝公園，水景花園休閒區設有可俯瞰水景的露台。 項目在售單位由62.5萬英鎊起，各戶型年租金回報如下：開放式月租約2,550至2,700英鎊，回報4.9至5.2厘；一房單位月租約3,100至3,600英鎊，回報4.9至5.7厘；兩房單位月租約4,000至4,200英鎊，回報4.3至4.8厘；三房月租約6,000英鎊起，回報約4.5厘以上。



帝國理工學院正打造創新科研園區

鄰近兩地鐵站 行2分鐘抵Westfield White City Living社區入口毗鄰White City和Wood Lane地鐵站，涉3條地鐵線，距倫敦市中心約十分鐘車程，步行往歐洲最大購物中心Westfield僅需2分鐘，前往帝國理工學院White City校區僅需6分鐘，位置優越。另外，住戶專屬配套設施佔地近4萬方呎，業主專屬會所Club Living配備禮賓服務、室內泳池、水療池、健身房、按摩室、私人廚房、兩個12座私人影院、商務休息室、會議室、備壁爐的休閒區、咖啡店及娛樂室。 至於位於Westmont Club Residences 11層的空中俱樂部，又設露天恒溫泳池、戶外私人餐廳、露天及室內酒吧，將住宅體驗提升至度假村級別。項目社區內從商店、咖啡店到幼兒園、居民俱樂部一應俱全，包括天天亞洲超市、Amazon Fresh超市、Urban Baristas咖啡店、Kinderzimmer幼兒園等。 租務需求強 英鎊低水 入市良機 另外，White City區域正經歷前所未有蛻變，政府與私人機構投入逾80億英鎊發展，將這曾經的工業區打造成倫敦創科與文化新地標。除帝國理工學院的創新園區，還有多個大型商業及住宅項目正興建，預計未來十年將創造逾2.5萬個就業機會。 對香港投資者而言，White City Living具強勁租務需求、優越地段配套及區域發展潛力；加上英鎊相對2016年脫歐公投時仍處較低水平，現在是入市良機。 查詢熱線：83000295

想知更多資訊可掃QR code

中原地產代理(海外)有限公司(牌照號碼：C-089108)重要提示：購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。本廣告/宣傳資料內物業為境外未建成物業，已取得當地London Borough of Hammersmith & Fulham Council發展許可証，編號：2014/04726、2016/03907/VAR 230517。買家購買於本物業將取得(土地權益/建於該土地上的樓宇的權益/使用和佔用樓宇內的物業的權利)。本公司為有關物業之單邊代理，只代表發展商於香港的推廣及銷售工作。本廣告/宣傳資料內所載有關基建配套規劃及發展的描述只供參考，以政府最終公布之規劃藍圖工程為準。本廣告/宣傳資料內載列的影片、相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像感覺。有關的相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦圖像修飾處理。本廣告/宣傳資料內所顯示的物業位置、間隔、設施及外觀等資料，均由發展商提供，只作參考之用。本公司並無採取任何步驟核實有關資料是否合符有關物業的實際情況。有興趣者須依賴自己進行視察及查証以確定資料的準確性。本公司建議準買家於決定購買有關物業前先參閱有關物業的買賣資料，包括但不限於有關物業的盡職審查報告、法律意見、銷售資料單張、買賣合約、價目表、物業面積資料及認購須知等文件，並自行向銀行查詢有關按揭事宜。本公司不對任何資料的準確性作出明示或隱含的保證，客戶宜向獨立法律或相關專業人士咨詢意見。所有當地政府徵收的費用，由政府相關部門發布的為準。確實交樓日期，以發展商最終公布為準。售價及優惠細節由發展商最終公布為準。交通時間僅供參考。租金回報由JLL提供。預計竣工日期：2026年第1季至2027年第1季。物業編號：1215。廣告日期：2025 年 10 月 17 日。