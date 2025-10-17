倫敦西區投資新貴White City Living 毗鄰頂級學府 地段矜貴 配套一流

White City Living坐落倫敦西二區核心地帶，四周環繞商鋪、酒吧、餐廳、休閒設施及優質教育資源。近在咫尺的是歐洲最大購物中心Westfield，帶來逾300家精品店鋪，Luxury Village薈萃世界頂尖品牌，同時擁有60多家風味各異的餐廳與酒吧，配備20個頂級大銀幕影院，為生活增添無限精彩。
充滿活力的Shepherds Bush區域也在步行範圍內，擁有市集、獨立商店和著名音樂場館。區內Shepherd’s Bush Empire音樂廳自1903年起便成為該區地標，早期表演者包括查理·卓別林等巨星，至今仍是倫敦重要的文化地標。
帝國理工學院創新科研區創萬計高薪職
項目北面是享譽全球的帝國理工學院(Imperial College London)，QS世界大學最新排名全球第二。學院正傾力打造佔地23英畝創新科研園區，預計創造逾1.3萬高薪職位。而帝國理工學院於校區的持續擴建帶來龐大專才及學生租務需求，為White City Living業主提供穩定租金保障。
White City Living佔地11英畝，擁逾2,500套全新住宅，戶型包括開放式、一至四房及頂層複式豪宅。社區擁8英畝園林、花園與靜謐東方水景，包含全新打造的5英畝公園，水景花園休閒區設有可俯瞰水景的露台。
項目在售單位由62.5萬英鎊起，各戶型年租金回報如下：開放式月租約2,550至2,700英鎊，回報4.9至5.2厘；一房單位月租約3,100至3,600英鎊，回報4.9至5.7厘；兩房單位月租約4,000至4,200英鎊，回報4.3至4.8厘；三房月租約6,000英鎊起，回報約4.5厘以上。
鄰近兩地鐵站 行2分鐘抵Westfield
White City Living社區入口毗鄰White City和Wood Lane地鐵站，涉3條地鐵線，距倫敦市中心約十分鐘車程，步行往歐洲最大購物中心Westfield僅需2分鐘，前往帝國理工學院White City校區僅需6分鐘，位置優越。另外，住戶專屬配套設施佔地近4萬方呎，業主專屬會所Club Living配備禮賓服務、室內泳池、水療池、健身房、按摩室、私人廚房、兩個12座私人影院、商務休息室、會議室、備壁爐的休閒區、咖啡店及娛樂室。
至於位於Westmont Club Residences 11層的空中俱樂部，又設露天恒溫泳池、戶外私人餐廳、露天及室內酒吧，將住宅體驗提升至度假村級別。項目社區內從商店、咖啡店到幼兒園、居民俱樂部一應俱全，包括天天亞洲超市、Amazon Fresh超市、Urban Baristas咖啡店、Kinderzimmer幼兒園等。
租務需求強 英鎊低水 入市良機
另外，White City區域正經歷前所未有蛻變，政府與私人機構投入逾80億英鎊發展，將這曾經的工業區打造成倫敦創科與文化新地標。除帝國理工學院的創新園區，還有多個大型商業及住宅項目正興建，預計未來十年將創造逾2.5萬個就業機會。
對香港投資者而言，White City Living具強勁租務需求、優越地段配套及區域發展潛力；加上英鎊相對2016年脫歐公投時仍處較低水平，現在是入市良機。
查詢熱線：83000295