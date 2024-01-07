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地產
2024-01-07 18:11:15

傲寓開放式戶增8%折扣 部分單位設家具津貼｜新盤優惠

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傲寓開放式戶增8%折扣 部分單位設家具津貼｜新盤優惠

「傲寓」最新將額外8%折扣延伸至部分開放式單位，另更為C單位推出家具津貼折扣。

其士國際(025)與市區重建局合作發展的大角咀「傲寓」最新將額外8%折扣延伸至部分開放式單位，另更為C單位推出家具津貼折扣，連同早前F單位，買家可獲贈家具組合優惠或1萬元的售價折扣。

發展商表示，是次新增優惠單位折實售價由529.8萬至537.2萬元；入場單位為18C室，實用面積304方呎，開放式間隔，折實售價529.8萬元，折實呎價約17,428元。

打造全新開放式示範單位

發展商與本地設計公司APAC合作打造全新開放式示範單位，為25C室，單位內的組裝家具以日系簡約風格設計，以原木色為主調。設計上，以木趟門作間隔，劃出客廳和睡眠區域，突顯每區的功能，並提升實用性。拉開趟門後，則可連貫兩個區域。床架下方更加設收納空間，令環境更有條理，提升家居整潔度。整個設計既增加私隱度，同時亦增添室內空間感。

傲寓開放式戶增8%折扣 部分單位設家具津貼｜新盤優惠 傲寓開放式戶增8%折扣 部分單位設家具津貼｜新盤優惠

APAC設計總監Jacky Lam稱，原則單位空間為開放式，所以巧妙地利用訂造傢俬去重新分隔出房間及客廳，嵌入式的梳化及梯級能夠作為兩個空間之分隔，省卻傳統梳化的位置，更可增添儲物空間。梳化背的木格趟門能夠保留相對的私隱度並增加靈活性，需要時可完全打開。由於樓底空間充裕，所以房間為全地台設計，除增加生活所需的儲物空間，亦可保留一定的空間感。

即睇大角咀傲寓最新資訊 (House730)

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