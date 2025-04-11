傲華加推16伙 折實價377萬入場 下周二發售｜筲箕灣新盤

港島區現樓新盤增加優惠吸客，協成行發展旗下筲箕灣「傲華」今日(11日)加推第5號價單，涉及16伙，折實售價由377.7萬元起；同時向指定8伙兩房單位新增置業優惠，可額外享有3%印花稅優惠折扣。另外，買家若以「120天現金優惠付款計劃」購入指定單位，並選擇提前在90天內或60天內完成交易，可額外獲樓價5%或10%的現金回贈，連同3%印花稅優惠，最高折扣優惠可高達20.8%。
協成行發展副董事總經理方添輝表示，「傲華」自今年1月初開售迄今累沽79伙，套現逾3.7億元。有見市場反應理想，加上復活節長假期將至，特為指定單位新增印花稅優惠，吸引用家及投資者加快入市步伐。同時上載項目全新銷售安排，今批16伙將於下周二(15日)以先到先得方式發售。
折實呎價16543元起
今次加推的16伙，分布於項目的3樓至22樓，單位實用面積介乎197至456方呎，涵蓋2伙一房、8伙兩房，以及6伙連平台花園的特色戶，平台花園實用面積介乎59至347方呎。整批單位平均呎價23,376元；而單位折實售價由377.7萬至1,021.7萬元。以最高折扣優惠20.8%計算，最低折實呎價由16,543元起。
協成行發展物業銷售主管張詩敏指，目前同區兩房單位供應極少，而「傲華」整個項目只得18伙兩房供應，更屬實用靚則，可謂十分矜貴罕有，而由於供應少，為租金締造更保值的條件，目前同區租金呎價達70元水平，回報可達4.7厘。值得一提，「傲華」的兩房單位位處物業單邊位置，可享單邊永久開揚景觀，而客飯廳布局分明，廳間隔方正長近6米，加上露台選用雙趟門設計，可更靈活放置傢俬；單位設計人性化，例如採用通風明廁明廚、主人房有轉角窗享雙邊景觀，並預留衣櫃位。
「傲華」位於筲箕灣東大街121號，樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房及特色單位。