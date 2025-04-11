傲華加推16伙 折實價377萬入場 下周二發售｜筲箕灣新盤

港島區現樓新盤增加優惠吸客，協成行發展旗下筲箕灣「傲華」今日(11日)加推第5號價單，涉及16伙，折實售價由377.7萬元起；同時向指定8伙兩房單位新增置業優惠，可額外享有3%印花稅優惠折扣。另外，買家若以「120天現金優惠付款計劃」購入指定單位，並選擇提前在90天內或60天內完成交易，可額外獲樓價5%或10%的現金回贈，連同3%印花稅優惠，最高折扣優惠可高達20.8%。

協成行發展副董事總經理方添輝表示，「傲華」自今年1月初開售迄今累沽79伙，套現逾3.7億元。有見市場反應理想，加上復活節長假期將至，特為指定單位新增印花稅優惠，吸引用家及投資者加快入市步伐。同時上載項目全新銷售安排，今批16伙將於下周二(15日)以先到先得方式發售。