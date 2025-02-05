傲華加推16伙 折實均呎1.98萬 周日開賣｜筲箕灣新盤

步入蛇年，發展商加快推售步伐，港島盤部署周末發售。由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」開售不足一個月累沽68伙，套現超過3.2億元。協成行發展副董事總經理方添輝表示，有見市場反應熱烈，項目今日(5日)加推4號價單，涉及16伙，扣除最高折扣9%後，折實價401萬元起，折實呎價18,250元起，折實平均呎價19,814元，全數將於周日(9日)起以先到先得形式發售。
方添輝續指，該批單位屬原價加推，包括2伙開放式及14伙一房，價單定價由441萬至778萬元，扣除最高折扣9%後，折實價由401萬至708萬元，折實呎價介乎18,250元至21,117元。
會所「CLUB ORIA」面積達5000呎
協成行發展物業銷售主管張詩敏指，「傲華」售出單位成交價介乎335.1萬至652.3萬元，最高成交單位為10樓D室，實用面積340方呎，成交價652.3萬元，呎價19,185元。
張詩敏稱，區內租賃交投活躍，呎租高達70元水平，項目投資客佔比約六至七成，當中開放式及一房單位尤受歡迎，故是次採惜售策略推出，至於兩房單位根據市場反應陸續有部署。被問及蛇年樓價走勢，她指，今年一月成交量不俗，接下來不少發展商推盤，相信港島區供應少且地理方便具優勢，而供應較多區域樓市或回暖較慢。
另外，「傲華」提供約5000方呎住客會所「CLUB ORIA」，按功能打造八大專區。「傲華」位於筲箕灣東大街121號，樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房及特色單位。