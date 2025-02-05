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地產
2025-02-05 15:13:15

傲華加推16伙 折實均呎1.98萬 周日開賣｜筲箕灣新盤

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傲華加推16伙 折實均呎1.98萬 周日開賣｜筲箕灣新盤

左起為協成行發展副董事總經理方添輝及協成行發展物業銷售主管張詩敏。

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步入蛇年，發展商加快推售步伐，港島盤部署周末發售。由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」開售不足一個月累沽68伙，套現超過3.2億元。協成行發展副董事總經理方添輝表示，有見市場反應熱烈，項目今日(5日)加推4號價單，涉及16伙，扣除最高折扣9%後，折實價401萬元起，折實呎價18,250元起，折實平均呎價19,814元，全數將於周日(9日)起以先到先得形式發售。

方添輝續指，該批單位屬原價加推，包括2伙開放式及14伙一房，價單定價由441萬至778萬元，扣除最高折扣9%後，折實價由401萬至708萬元，折實呎價介乎18,250元至21,117元。

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傲華加推16伙 折實均呎1.98萬 周日開賣｜筲箕灣新盤 傲華加推16伙 折實均呎1.98萬 周日開賣｜筲箕灣新盤

會所「CLUB ORIA」面積達5000呎

協成行發展物業銷售主管張詩敏指，「傲華」售出單位成交價介乎335.1萬至652.3萬元，最高成交單位為10樓D室，實用面積340方呎，成交價652.3萬元，呎價19,185元。

張詩敏稱，區內租賃交投活躍，呎租高達70元水平，項目投資客佔比約六至七成，當中開放式及一房單位尤受歡迎，故是次採惜售策略推出，至於兩房單位根據市場反應陸續有部署。被問及蛇年樓價走勢，她指，今年一月成交量不俗，接下來不少發展商推盤，相信港島區供應少且地理方便具優勢，而供應較多區域樓市或回暖較慢。

另外，「傲華」提供約5000方呎住客會所「CLUB ORIA」，按功能打造八大專區。「傲華」位於筲箕灣東大街121號，樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房及特色單位。

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