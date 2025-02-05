傲華加推16伙 折實均呎1.98萬 周日開賣｜筲箕灣新盤

步入蛇年，發展商加快推售步伐，港島盤部署周末發售。由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」開售不足一個月累沽68伙，套現超過3.2億元。協成行發展副董事總經理方添輝表示，有見市場反應熱烈，項目今日(5日)加推4號價單，涉及16伙，扣除最高折扣9%後，折實價401萬元起，折實呎價18,250元起，折實平均呎價19,814元，全數將於周日(9日)起以先到先得形式發售。

方添輝續指，該批單位屬原價加推，包括2伙開放式及14伙一房，價單定價由441萬至778萬元，扣除最高折扣9%後，折實價由401萬至708萬元，折實呎價介乎18,250元至21,117元。