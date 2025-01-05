傲華原價加推 折實均呎17527元 周三先到先得開賣47伙｜筲箕灣新盤

由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」搶閘成為2025年頭炮開賣新盤，昨日(4日)加推第2號價單共17伙，同步上載銷售安排，落實本周三(8日)以先到先得方式發售47伙。

「傲華」上周劈價最多約三成重推單位，市場反應不俗。協成行發展副董事總經理方添輝表示，2號價單屬原價加推，涵蓋11伙開放式及6伙一房單位，當中涉及兩個全新戶型B室及D室。價單售價由368.2萬至676.5萬元，扣除最高折扣9%，折實售價由335.1萬至615.6萬元，折實呎價介乎15,232元至19,000元，折實平均呎價17,527元。