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地產
2025-01-05 17:15:02

傲華原價加推 折實均呎17527元 周三先到先得開賣47伙｜筲箕灣新盤

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傲華原價加推 折實均呎17527元 周三先到先得開賣47伙｜筲箕灣新盤

傲華原價加推 折實均呎17527元 周三先到先得開賣47伙｜筲箕灣新盤

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由協成行發展、已屆現樓的筲箕灣單幢新盤「傲華」搶閘成為2025年頭炮開賣新盤，昨日(4)加推第2號價單共17伙，同步上載銷售安排，落實本周三(8)以先到先得方式發售47伙。

「傲華」上周劈價最多約三成重推單位，市場反應不俗。協成行發展副董事總經理方添輝表示，2號價單屬原價加推，涵蓋11伙開放式及6伙一房單位，當中涉及兩個全新戶型B室及D室。價單售價由368.2萬至676.5萬元，扣除最高折扣9%，折實售價由335.1萬至615.6萬元，折實呎價介乎15,232元至19,000元，折實平均呎價17,527元。

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傲華原價加推 折實均呎17527元 周三先到先得開賣47伙｜筲箕灣新盤 傲華原價加推 折實均呎17527元 周三先到先得開賣47伙｜筲箕灣新盤

現樓單位吸引逾700組準買家參觀及查詢

協成行發展物業銷售主管張詩敏指，項目自更新價單後，市場反應踴躍，已吸引逾700組準買家親臨現樓實地視察，高峰期出現愈過百排隊人龍，需輪候約1小時才可參觀現樓單位，開放式單位及一房單位均有大量支持者。

她續指，「傲華」敲定本周三以先到先得的方式發售47伙，單位以開放式及一房戶型為主；而F室兩房、G室開放式，以及H室一房單位暫未列入是次銷售安排內。

「傲華」位於筲箕灣東大街121號，樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190737方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房及特色單位。

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