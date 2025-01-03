傲華夥中原推置業按揭優惠 實際按息低至3.5厘｜筲箕灣新盤

由協成行發展的筲箕灣現樓單幢新盤「傲華」夥拍中原地產及中原按揭推全新按揭優惠轉介，中原按揭董事總經理王美鳳表示，凡經中原按揭轉介均可申請是次優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘(現P為5.5%)，基於去年本港銀行三度減P，實際按息現低至3.5厘，計劃設有特高現金回贈高達貸款額1厘，並特設Mortgage–Link高存息戶口，存息與按息一致現為3.5厘。
她續指，買家可透過按保承造高達九成按揭，以「傲華」最新價單入場單位5樓C室為例，折實售價335.1萬元，即首期低至33萬多元便可上車。去年美國減息後本港銀行提速減P，按息提早加快下跌，優於市場預期，去年由9月中減息周期開始至今累積減P三次，令按息累跌0.625厘，供樓人士月供已累計減少約7.3%，以市場平均按揭額約450萬計，每月供款已減少1,602元，物業買家正可受惠減輕供款負擔。隨着本港減息期延續，未來按息走勢向下，加上樓按已全面放寬等利好因素，相信有利鞏固2025樓市向好發展。
開放式租金回報料達5厘
中原地產港島東、北角、銅鑼灣及灣仔區首席營業董事何偉強表示，「傲華ORIA」戶型涵蓋開放式至兩房戶，以及天台、平台特色戶，一房戶面積更可達343方呎，空間相對較大同時間隔實用，加上項目位處筲箕灣東大街，周邊配套齊全，交通便利，而且項目現已屆現樓，買家短期內即可入住，相信對剛需客極具吸引力。
而且港島區租賃市場向來有保證，料項目平均呎租可達65元，若以studio戶型為例，單位附送全屋傢俬，呎租可達75元，租金回報可達5厘，回報有保證，為投資收租好選擇。
「傲華」樓高23層，提供156伙，單位實用面積介乎190至737方呎，戶型涵蓋開放式、一房至兩房及特色單位。