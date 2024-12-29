傲華部署短期內現樓發售 單位供預約人士參觀｜筲箕灣新盤

年底將至，發展商積極部署下月搶閘展開銷售。由協成行發展、位於筲箕灣東大街121號的單幢新盤「傲華」新近舉行亮燈儀式，標誌著項目正式落成，將於短期內以現樓形式發售，有望成為2025年首推新盤之一。 協成行發展副董事總經理方添輝表示，團隊特別在項目落成之際舉行亮燈儀式，寓意著位於港島東區的閃耀光華，傲然屹立，瞬間匯聚成絢麗的光芒，燃亮每位住戶的生活。隨著美國處於減息周期對香港經濟及樓市有幫助，加上《施政報告》提出多項利好樓市的措施，同時內地貨幣與財政政策的調整，有助更多資金流入香港房地產市場。因此，集團計劃在短期內啟動項目銷售，並開放現樓單位供預約人士參觀。

計劃推出全新置業優惠 方添輝稱，隨著銀行放寬按揭貸款成數，預計利率亦將再進一步下調，吸引了許多收租投資者在鐵路沿線尋找新機會，「傲華」正好佔盡先機，對收租投資者具一定吸引力，投資回報即時可見；加上區內商業區滙聚不少新來港的高才和優才，屬項目的潛在準買家和準租客，並透露集團現正積極計劃針對目標客群需要的全新置業優惠，以配合銷售部署。 協成行發展物業銷售主管張詩敏指出，港島物業一向被譽為具保值能力，隨著市場信心逐漸回升，加上「傲華」擁有優越地利，步行僅需1分鐘即可速達港鐵筲箕灣站，交通網絡四通八達。