近年海外學生來港讀書人數持續增加，學生宿舍成為新興投資物業之選。市場消息透露，尖沙咀珀薈酒店全幢上月以1.8億元沽出，與去年10月放售意向價約3.8億元相比，低出約2億元或近53%。據悉，新買家為中原投資，計劃作學生宿舍用途，成為在本港首個學生宿舍項目。

施永青：交易過程只作中介角色

中原集團創辦人施永青回覆本報查詢指，上述交易過程中原地產只作中介角色，惟交易詳情須受保密條款約束不便透露。他稱，中原投資一直積極開拓學生宿舍發展，而新一份《施政報告》表示在2024/25學年起，政府資助的專上院校取錄非本地學生的限額將提升一倍至40%，但本港市場一直缺乏學生宿舍宿位，所以現在有機會去發展。被問及中原投資目前有沒有其他項目正在洽購，施永青指，中原投資一直有物色投資對象，考慮到牌照等因素，較大傾向尋找酒店項目作為學生宿舍。