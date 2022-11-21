傳個別大銀行調整新造按息0.25厘 中原按揭：不排除有銀行跟隨紓壓

巿傳近日再有銀行調整新造按息，同步上調新造H按及P按0.25厘。中原按揭董事總經理王美鳳指出，在美息上升及銀行結餘減少的加息周期下，近日與樓按相關的1個月港元拆息升至今天3.65%，創過去14年新高，高於市場主要按息介乎2.875%至3.125%，達0.5厘至0.78厘，反映銀行對資金成本上升，以及上調按息之壓力。另一方面，港銀定存息競爭仍然激烈，近月港元貸存比率已升至90%水平，故有個別銀行決定上調新造按揭計劃之息率，以紓緩息差壓力。

王美鳳指出，銀行之間的存款基礎及資金成本並不相同，相信其他銀行會因應資金成本、按揭業務策略及競爭環境，來考慮是否跟隨調整按息及幅度，但基於拆息已明顯高於按息水平，不排除會再有銀行跟隨上調新造按息，以紓緩息差壓力。她認為，是次個別銀行調整僅限於有關銀行的新按揭申請人受影響，舊有已正在供樓的按揭客戶則不受影響，對於新造H按客戶來說，H按封頂息由3.125%加至3.375%後，以還款期30年計，500萬元按揭額每月供款增686元，加幅3.2%。對於新造P按客戶來說，P按息由2.975%加至3.225%後，以還款期30年計，500萬元按揭額每月供款增679元，加幅3.2%。

王美鳳續指，暫時個別銀行調整新造按揭息率後，目前銀行之間新造按息差距進一步擴大，市場按息由原先介乎2.875%至3.125%，調整至介乎2.875%至3.375%，銀行之間按息差幅高達0.25厘至0.5厘；以現時市場按息高達3.375%，與按息低至2.875%作比較，息差達0.5厘，以貸款額500萬元及30年期計，每月供款相差1,360元或6.6%，料會吸引按揭客戶流向低按息銀行。

此外，她提醒，市場上銀行之間的按揭計畫不盡相同，大多因應不同貸款額、不同客戶類別或不同按揭類別，提供分層息率及優惠，以爭取不同目標客戶群，用家可因應自己申請的貸款類別，並按自己所需要的按揭額，比較不同銀行之優惠。