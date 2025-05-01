返回 地產 2025-05-01 17:00:00 傳美圖秀秀創辦人蔡文勝6.5億購天后「亨環‧天后」全幢商廈｜名人入市 分享： 據消息指，美圖秀秀創辦人蔡文勝或相關人士，以約6.5億元購入天后銀座式商廈「亨環‧天后」全幢。(資料圖片) 商廈前景未見起色，吸引名人趁低吸納。據市場消息指，天后最新錄全幢物業買賣成交，物業為樓高25層的銀座式商廈亨環‧天后(PARK AURA)，資料指出，該廈新近以約6.5億元全幢沽出，每呎成交價逾12,000元。據指，新買家為美圖秀秀(1357)創辦人蔡文勝或相關人士，惟蔡氏於2023年已辭任該集團董事長之職務，現仍為該集團主要股東。 天后銀座式商廈「亨環‧天后」全幢，市傳美圖秀秀創辦人蔡文勝或相關人士以約6.5億元購入。(網上截圖) 上述銀座式商廈亨環‧天后，於2020年落成，項目樓高25層，由地下至24樓每層樓面面積約2,041方呎，總樓面約逾5.1萬方呎。據悉，該廈最新以約6.5億元易手，平均呎價約逾12,000元。據了解，現時亨環‧天后出租率約四成，當中多為餐飲業租客。消息指，蔡文勝或相關人士購入該廈，繼續將部分樓面用作收租，同時將多層樓面作為自用。 即睇工商廈買賣盤(HOUSE730) 立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能