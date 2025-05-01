傳美圖秀秀創辦人蔡文勝6.5億購天后「亨環‧天后」全幢商廈｜名人入市

據消息指，美圖秀秀創辦人蔡文勝或相關人士，以約6.5億元購入天后銀座式商廈「亨環‧天后」全幢。(資料圖片)

商廈前景未見起色，吸引名人趁低吸納。據市場消息指，天后最新錄全幢物業買賣成交，物業為樓高25層的銀座式商廈亨環‧天后(PARK AURA)，資料指出，該廈新近以約6.5億元全幢沽出，每呎成交價逾12,000元。據指，新買家為美圖秀秀(1357)創辦人蔡文勝或相關人士，惟蔡氏於2023年已辭任該集團董事長之職務，現仍為該集團主要股東。