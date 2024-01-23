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地產
2024-01-23 04:30:12
日報

優惠出籠｜華懋豪宅盤推長成交期 再派大利是

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華懋集團 碧麗軒 VICTORIA COAST 大學閣

封海倫(中)稱，近月市場錄不少億元成交，反映超級豪宅仍受追捧；左為陳慕蘭，右為吳錫麟。 (羅錦鴻攝)

農曆新年將至，發展商新設優惠吸客。華懋集團昨公布，旗下3個港島豪宅項目包括薄扶林「VICTORIA COAST」、「碧麗軒」及西半山「大學閣」，分別推出長成交期付款計劃、新春珍饌盛宴及送出最高88,888元「大利是」現金回贈。

銷售總監封海倫表示，近月市場上錄不少億元成交，當中「碧麗軒」以1.8億元招標售出洋房2號，而「大學閣」亦售出2座頂層特色單位，套現逾2.54億元，折實呎價達78,560元，反映超級豪宅仍受追捧。

銷售總經理陳慕蘭稱，由即日起至2月29日，凡購入前述3個豪宅項目的首5名買家，均可獲贈荃灣西如心酒店中菜廳「如」提供的新春珍饌盛宴，總值逾10萬元，並可獲10,888至15,888元禮券。若購入指定物業，買家更可獲金額由38,888至88,888元不等的「大利是」現金回贈。

銷售經理吳錫麟指，「VICTORIA COAST」及「碧麗軒」首推「900天先住後付計劃」，買家只需先付樓價10%訂金，及2%作許可費，即可提前入住。若買家提早於180日內付清樓價，可享樓價3%回贈，適用於上述兩盤所有戶型。

瓏碧突更新價單 買家最高獲近40%折扣

碧桂園香港旗下九龍城「瓏碧」昨突更新1號及2號價單，將「90天現金付款計劃」由原本照售價減8%，新增至9%，連同其他折扣優惠，買家最高可獲約40%的總折扣。價單入場價為396萬元起，折實呎價15,726元起，折實平均呎價17,127元。以17樓A室一房為例，面積354方呎，價單定價962.7萬元，扣除最高39.55%折扣後，折實價582萬元，折實呎價約16,441元；對比去年10月折實價約840萬元，減價達258萬元或31%。發展商指，部署周內公布銷售安排，最快周末展開新一輪銷售。

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