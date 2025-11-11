元朗一手業主沽貨命運各異！Park YOHO勁蝕33% YOHO MIDTOWN大賺320萬｜二手樓成交

減息後樓市交投氣氛活躍，不少一手業主決定沽貨套現，但由於入市時間不同而命運各異。元朗PARK YOHO三房套業主7年前樓價高位入市，今轉售帳面勁蝕33%；同區YOHO MIDTOWN業主則於2011年入市，今沽貨帳面獲利320萬元離場。

Park YOHO 三房套「 8 球有找」 外區客入市

利嘉閣地產元朗-PARK YOHO分行高級經理鄧啟林表示，元朗峻巒2C期Park YOHO Milano 36A座中層A室，實用面積約839方呎，屬三房一套連工人套房間隔，外望開揚景觀。

鄧啟林透露，新買家為外區客，經利嘉閣真盤源平台鎖定上址。客人鍾情單位企理乾淨，裝修簇新，加上屋苑環境清幽，遂決定洽購。原叫價850萬元放售，議價後減價52萬元或約6.1%，以798萬元易手，呎價約9,511元。