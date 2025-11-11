元朗一手業主沽貨命運各異！Park YOHO勁蝕33% YOHO MIDTOWN大賺320萬｜二手樓成交

減息後樓市交投氣氛活躍，不少一手業主決定沽貨套現，但由於入市時間不同而命運各異。元朗PARK YOHO三房套業主7年前樓價高位入市，今轉售帳面勁蝕33%；同區YOHO MIDTOWN業主則於2011年入市，今沽貨帳面獲利320萬元離場。
Park YOHO三房套「8球有找」 外區客入市
利嘉閣地產元朗-PARK YOHO分行高級經理鄧啟林表示，元朗峻巒2C期Park YOHO Milano 36A座中層A室，實用面積約839方呎，屬三房一套連工人套房間隔，外望開揚景觀。
鄧啟林透露，新買家為外區客，經利嘉閣真盤源平台鎖定上址。客人鍾情單位企理乾淨，裝修簇新，加上屋苑環境清幽，遂決定洽購。原叫價850萬元放售，議價後減價52萬元或約6.1%，以798萬元易手，呎價約9,511元。
據悉，原業主於2018年以約1,196.9萬元一手購入單位，持貨約7年，現轉售帳面大幅虧損398.9萬元，單位期內跌價約33.3%。鄧啟林補充，該屋苑現有約350個單位放盤，最低入場費由約330萬元起。Park YOHO(峻巒)位於錦田青山公路潭尾段18號，2015年入伙，分為6期共有52座，提供2,960個單位。
即睇元朗Park YOHO放盤 (House730)
YOHO MIDTOWN兩房760萬沽
利嘉閣地產元朗站一行助理分區經理莫家進指，YOHO MIDTOWN第8座高層B室，實用面積約490方呎，屬兩房間隔，望內園。
莫家進稱，新買家為區內客，經利嘉閣真盤源平台見上址放盤，即聯絡代理。客人認為單位內櫳乾淨企理，間隔實用，遂決定洽購。原開價790萬元放售，議價後減價30萬元或約3.8%，以760萬元沽出，呎價約15,510元。
據悉，原業主於2011年以約440萬元一手買入單位，持貨約14年，現轉售帳面獲利約320萬元，物業期內升值約72.7%。莫家進表示，該屋苑現時有約90個單位放盤，最低入場費由約530萬元起。