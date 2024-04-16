新盤蜂擁推售，加上二手筍盤被消化，令二手交投量回落。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，本月元朗區上半月錄得51宗二手買賣成交，上月同期則錄100宗，跌幅49%。近日區內交投以二、三線屋苑及「樓仔」主導，其中翠韻華庭2座低層G室，實用面積441方呎，最初叫價478萬元，議價後以475萬元沽出，折合實用呎價10,771元。據了解，原業主於2020年以566萬元入市上址，持貨4年轉售，現帳面損手91萬元，貶值16%；若連同使費計算，料實際虧損約逾110萬元退場。
即睇元朗翠韻華庭放盤(HOUSE730)
元朗區上半月錄51宗買賣 按月同期減半 翠韻華庭兩房4年貶值91萬｜二手蝕讓
新盤蜂擁推售，加上二手筍盤被消化，令二手交投量回落。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，本月元朗區上半月錄得51宗二手買賣成交，上月同期則錄100宗，跌幅49%。近日區內交投以二、三線屋苑及「樓仔」主導，其中翠韻華庭2座低層G室，實用面積441方呎，最初叫價478萬元，議價後以475萬元沽出，折合實用呎價10,771元。據了解，原業主於2020年以566萬元入市上址，持貨4年轉售，現帳面損手91萬元，貶值16%；若連同使費計算，料實際虧損約逾110萬元退場。