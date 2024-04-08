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地產
2024-04-08 14:32:38

元朗區周末兩日錄13宗買賣 采葉庭、YOHO Midtown兩房創同類新高｜二手市況

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元朗采葉庭「細兩房」最新成交價516.8萬元，造價重上逾5個月高位。

元朗采葉庭「細兩房」最新成交價516.8萬元，造價重上逾5個月高位。

復活節及清明長假期過後，二手市場購買力逐步回歸。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，過去周末兩日，元朗區錄得13宗二手買賣成交，較上周末仍是長假期回升86%，本月累錄約29宗成交，造價開始見底回穩，當中亦不乏高價成交。

采葉庭「細房」23年升值363

元朗采葉庭12座高層E室，實用面積460方呎，屬「細兩房」間隔。王勤學指，單位去年6月放盤，原本開價530萬元，新近以516.8萬元沽出，折合實用呎價11,235元，創同類細兩房單位逾5個月高位。據悉，原業主於20012月以153.8萬元買入物業，持貨23年沽出，現帳面獲利363萬元，單位升值2.4倍。
即睇元朗采葉庭放盤(HOUSE730)

元朗YOHO Midtown高層兩房以740萬元易手，造價創同類8個月新高。

元朗YOHO Midtown高層兩房以740萬元易手，造價創同類8個月新高。

YOHO Midtown兩房售740 創同類8個月新高

另外，中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，撤辣後買家心態轉強，交投暢旺，該分行最新促成元朗YOHO Midtown5座高層D室易手，實用面積507方呎，採兩房間隔，享內園景。單位不原叫價750萬元，現減價10萬元，以740萬元沽出，實用平均呎價14,596元，創屋苑兩房單位8個月以來造價新高。

她指出，新買家為換樓客，見樓市重拾動力，對後市信心增強，便加快換樓步伐，日前成功沽出舊居，隨即買入上址作新居。原業主則於20169月以666萬元購入單位，現轉手帳面獲利74萬元，期內升幅11%
即睇YOHO Midtown(HOUSE730)

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