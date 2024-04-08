元朗區周末兩日錄13宗買賣 采葉庭、YOHO Midtown兩房創同類新高｜二手市況

復活節及清明長假期過後，二手市場購買力逐步回歸。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，過去周末兩日，元朗區錄得13宗二手買賣成交，較上周末仍是長假期回升86%，本月累錄約29宗成交，造價開始見底回穩，當中亦不乏高價成交。