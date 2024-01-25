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地產
2024-01-25 14:45:00

元朗區單日錄4宗 采葉庭套三房平過兩房 YOHO Midtown兩房5年蝕127萬｜二手市況

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元朗采葉庭低層套三房最新以645萬元沽出，創同類單位7年半新低。

元朗采葉庭低層套三房最新以645萬元沽出，創同類單位7年半新低。

采葉庭套三房645萬沽 創同類7年半新低

樓市走勢未明朗，加上農曆新年將至，不少業主進一步劈價求沽。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區昨日錄得4宗買賣成交，包括采葉庭9座低層F室，實用面積658方呎，屬三房連套房間隔。單位早於2022年中已放盤，最初開價850萬元，期內持續降價，最新叫價已減至650萬元，最後以645萬元沽出，平均實用呎價9,802元，成交價平過兩房單位，更創三房套戶於2016年6月後約7年半新低。

兩房最新賣668萬 貴三房23萬

他續指，采葉庭本月另外亦錄得兩宗套三房成交，造價分別為708萬元及735萬元，上述最新成交各低約9%及12%，兼且平過兩房，相比日前兩房成交價668萬元，還要低23萬元或3.4%。不過，因原業主早於2003年7月僅以163.2萬元買入上址，持貨21年半，現帳面仍賺481.8萬元，期內升值約3倍。

即睇元朗采葉庭放盤(HOUSE730)

元朗YOHO Midtown高層兩房原業主708萬元蝕沽，5年帳面跌價127萬元。

元朗YOHO Midtown高層兩房原業主708萬元蝕沽，5年帳面跌價127萬元。

YOHO Midtown兩房賣708萬 5年貶值15%

另外，同區YOHO Midtown錄蝕讓成交。王勤學指，單位為3座高層G室，實用面積475方呎，採兩房間隔，原本叫價750萬元，近日累減42萬元，以708萬元易手，折合實用呎價14,905元。原業主則於2019年4月以835萬元購入物業，持貨約5年轉手，帳面需蝕127萬元，期間貶值15%；如連使費計，料實際損手約逾160萬元。

即睇元朗YOHO Midtown盤(HOUSE730)

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