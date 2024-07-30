市場觀望氣氛濃厚，元朗區本月二手交投偏淡靜。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月錄得約69宗二手買賣成交，與上月全月看齊，二手交投雖偏靜，但細碼單位仍有一定的承接。位於元朗市中心的單幢物業富祐閣高層B室，單位實用面積277方呎，屬兩房間隔，原先開價280萬元放盤，近日減至272萬元沽出，平均實用呎價9,819元。據了解，原業主於2018年10月以385萬元入市，持貨近6年沽出，帳面大幅跌113萬元，物業期間貶值29%；若計及使費，料實際損手金額約130萬元離場。
即睇元朗富祐閣放盤(HOUSE730)
元朗區本月交投偏靜 市中心單幢兩房 6年跌近三成沽｜二手蝕讓
市場觀望氣氛濃厚，元朗區本月二手交投偏淡靜。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區本月錄得約69宗二手買賣成交，與上月全月看齊，二手交投雖偏靜，但細碼單位仍有一定的承接。位於元朗市中心的單幢物業富祐閣高層B室，單位實用面積277方呎，屬兩房間隔，原先開價280萬元放盤，近日減至272萬元沽出，平均實用呎價9,819元。據了解，原業主於2018年10月以385萬元入市，持貨近6年沽出，帳面大幅跌113萬元，物業期間貶值29%；若計及使費，料實際損手金額約130萬元離場。