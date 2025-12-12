元朗大寶冰室肉餅飯「無厘頭」爆紅 舖位3年前1650萬易手 租金係幾多？｜工商舖

近期社交平台Threads一段關於元朗小店茶餐廳「大寶冰室」肉餅飯的食評潮文不斷瘋傳，致於各大熱門帖文留言區都能見到，更聲稱是「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級工匠嘅手工之作」等，掀起不少網民專程到元朗「朝聖」，近日大排長龍，紛紛指名要品嚐肉餅飯，突然「無厘頭」爆紅。
至於大寶冰室所在的舖位、民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖，實用面積約200方呎，於2022年以1,650萬元易手。當時據報月租約4.5萬元，買家享約3.3厘回報。上手業主於2011年以980萬元購入，持貨約11年，帳面獲利670萬元或約68.4%。
市傳業主現「蝕讓價」放售
據工商舖代理放盤資料顯示，上述舖位於今年9月底開價2,100萬元放售，若能順利售出，舖位於3年間帳面升值450萬元或約27.3%。
不過最新有媒體報道指，市傳業主現時以1,300萬元「蝕讓價」放售，若能順利售出，即持貨約3年帳面虧損350萬元或約21.2%。
店方最新公布，是否增設晚市仍然在考慮階段，「始終小店增加人手都係要慎重考慮嘅因素」，目前營業時間依然維持早上6時至下午6時，惟下周一 (12月15日)需休息一天，「因為呢幾日員工都做得好辛苦，想做埋星期六日放假一天，同佢地食番餐好好慰勞佢地」。