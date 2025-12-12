元朗大寶冰室肉餅飯「無厘頭」爆紅 舖位3年前1650萬易手 租金係幾多？｜工商舖

大寶冰室所在的民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖，實用面積約200方呎，當時據報月租約4.5萬元。(資料圖片)

近期社交平台Threads一段關於元朗小店茶餐廳「大寶冰室」肉餅飯的食評潮文不斷瘋傳，致於各大熱門帖文留言區都能見到，更聲稱是「全亞洲最優秀嘅肉餅飯」、「每一塊肉餅都係嚟自元朗大師級工匠嘅手工之作」等，掀起不少網民專程到元朗「朝聖」，近日大排長龍，紛紛指名要品嚐肉餅飯，突然「無厘頭」爆紅。

至於大寶冰室所在的舖位、民合徑8號幸福樓二期地下16及27號舖，實用面積約200方呎，於2022年以1,650萬元易手。當時據報月租約4.5萬元，買家享約3.3厘回報。上手業主於2011年以980萬元購入，持貨約11年，帳面獲利670萬元或約68.4%。