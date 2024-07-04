元朗屋苑租金屢破頂 Grand YOHO、The YOHO Hub、朗屏8號兩房創新高｜二手市況

兩內地生2.08萬合租Grand YOHO兩房樓王
租務市場持續向好，踏入暑假租賃旺季，租盤競爭加劇，推動租金飆升。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區新晉屋苑最近屢錄兩房單位租金破頂成交。其中Grand YOHO第5座高層A室，實用面積535方呎，屬兩房「樓王」戶，景觀優質開揚，眺望后海灣一帶景致，加上屋苑交通便利，樓齡新，吸引兩名剛來港升讀大學的內地生，以每月20,800元合租，平均實用呎租38.9元，租金創屋苑兩房單位新高。據悉，業主於2018年以1,194.5萬元一手買入單位，現享2.1厘租金回報。
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The YOHO Hub兩房呎租高逾41元
另外，同系The YOHO Hub第2座中層F室，實用面積459方呎，同為兩房間隔。王勤學指，單位新近以月租19,000萬元租出，亦創屋苑兩房單位新高，折合實用呎租41.4元。業主於2022年以993.5萬元一手買入物業，現享租金回報2.3厘。
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朗屏8號兩房1.7萬租出創新高
除了元朗站YOHO系列屋苑租金創新高，同區但鄰近港鐵朗屏站的朗屏8號，近日亦錄兩房租金新高價成交。王勤學稱，租出單位為朗屏8號2座中層D室，實用面積504方呎，以每月17,000元租出，平均實用呎租33.7元。據悉，單位於2016年買入價為556.2萬元，業主現可享租金回報有3.7厘。
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