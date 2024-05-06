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地產
2024-05-06 18:30:00

元朗市中心富達廣場兩房 光猛企裝高層戶 5球有找上車｜有樓睇

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元朗市中心富達廣場由3座住宅大廈組成，樓齡有32年。

元朗市中心富達廣場由3座住宅大廈組成，樓齡有32年。

恒基旗下元朗上車盤富達廣場，共由3座住宅大廈組成，樓齡至今有32年。屋苑位處市中心，周邊商店及食肆林立，而距離港鐵元朗站約需13分鐘步程，日常採買及出入都方便。屋苑目前有一伙兩房高層戶放盤，屬典型光猛及無走廊的設計格局，一入屋予人通爽開揚的感覺，裝修亦算新淨，現在5球有找即可上車，更可即買即住。

「五門歸心」格局 方正實用

富達廣場全盤共有444伙單位，實用面積介乎333814方呎不等，上述放盤為A座高層A8室，實用面積341方呎，採兩房開則，叫價490萬元，平均實用呎價14,369元。單位座向西北，因位處高層，景觀以開揚樓景和市景為主，加上窗戶多，全屋光猛通爽。此外，單位屬於俗稱「五門歸心」間隔，即是兩個房間的門、廚房門、廁所門和大門合共5扇門，全部面向大廳的設計格局，無走廊及無玄關，間隔更顯方正分明又實用。裝修方面，全屋算新淨企理，僅廚房及浴室裝修稍有年代感，但只需基本翻新修繕，便可快速入住，對上車客而言，可節省不少裝修費。

全屋光猛開揚，感覺舒適。 單位屬「五門歸心」設計，間隔方正實用。 放盤單位為元朗富達廣場A座高層兩房戶，全屋光猛開揚。 單位窗戶多，加上樓層高，空氣十分流通。 廚房面積闊大，十分實用。 浴室裝修稍有年代感，但仍企理。 單位平面圖。

放盤單位資料

物業名稱：富達廣場
地址：元朗西菁街23
發展商：恒基兆業
樓齡：32
放盤單位：A座高層A8 (物業編號：COT670)
叫價：490萬元 (參考市值租金9,500)
實用面積：341方呎 / @14,369
建築面積：419方呎 / @11,694
間隔：兩房
VR睇樓：https://bit.ly/3UITQXA
查詢電話：6889 2250 (中原地產元朗形點第二分行B 喻先生)

 

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