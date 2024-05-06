元朗市中心富達廣場兩房 光猛企裝高層戶 5球有找上車｜有樓睇

恒基旗下元朗上車盤富達廣場，共由3座住宅大廈組成，樓齡至今有32年。屋苑位處市中心，周邊商店及食肆林立，而距離港鐵元朗站約需13分鐘步程，日常採買及出入都方便。屋苑目前有一伙兩房高層戶放盤，屬典型光猛及無走廊的設計格局，一入屋予人通爽開揚的感覺，裝修亦算新淨，現在5球有找即可上車，更可即買即住。

「五門歸心」格局 方正實用

富達廣場全盤共有444伙單位，實用面積介乎333至814方呎不等，上述放盤為A座高層A8室，實用面積341方呎，採兩房開則，叫價490萬元，平均實用呎價14,369元。單位座向西北，因位處高層，景觀以開揚樓景和市景為主，加上窗戶多，全屋光猛通爽。此外，單位屬於俗稱「五門歸心」間隔，即是兩個房間的門、廚房門、廁所門和大門合共5扇門，全部面向大廳的設計格局，無走廊及無玄關，間隔更顯方正分明又實用。裝修方面，全屋算新淨企理，僅廚房及浴室裝修稍有年代感，但只需基本翻新修繕，便可快速入住，對上車客而言，可節省不少裝修費。