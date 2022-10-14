元朗新盤｜即睇PARK YOHO Bologna一房至三房示位 設計方正 空間靈活實用

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。

項目設有4個現樓示範單位，戶型涵蓋一房至三房，當中1個屬連家具三房單位，餘下3個均屬交樓標準示範單位，分別為8B座12樓E室一房連儲物室間隔，實用面積389方呎；12樓C室三房開放式廚房間隔，實用面積609方呎；以及12樓B室，兩房開放式廚房間隔，實用面積499方呎。(攝影：林俊源)

8B 座 12 樓 E 室一房 實用面積 389 方呎

第8B座12樓E室為一房間隔，實用面積389方呎，樓層與樓層之間的高度為3米。單位坐向西面，可俯瞰漁護處漁業辦事處及錦田河一帶，以及元朗巿城景及翠綠山巒。

單位設有玄關位置，附設入牆式鞋櫃，旁邊為儲物室，面積近30方呎，提供充足的儲物空間，並備有窗戶，空氣更見流通。長形客飯廳設計，連接25方呎露台。開放式廚房設計，家電齊備，包括抽油煙機、電磁爐、微波爐、雪櫃及洗衣/乾衣機，並有多組廚櫃為廚房提供充裕的收納空間。主人睡房地台以淺色的複合木地板鋪砌，設計方正，不設窗台，室內空間靈活實用，擺放雙人床後仍感寬敞。

浴室位於睡房內，備有窗戶，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，並裝設浴室寶。