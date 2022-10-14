元朗新盤｜即睇PARK YOHO Bologna一房至三房示位 設計方正 空間靈活實用

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。
項目設有4個現樓示範單位，戶型涵蓋一房至三房，當中1個屬連家具三房單位，餘下3個均屬交樓標準示範單位，分別為8B座12樓E室一房連儲物室間隔，實用面積389方呎；12樓C室三房開放式廚房間隔，實用面積609方呎；以及12樓B室，兩房開放式廚房間隔，實用面積499方呎。(攝影：林俊源)
8B座12樓E室一房 實用面積389方呎
第8B座12樓E室為一房間隔，實用面積389方呎，樓層與樓層之間的高度為3米。單位坐向西面，可俯瞰漁護處漁業辦事處及錦田河一帶，以及元朗巿城景及翠綠山巒。
單位設有玄關位置，附設入牆式鞋櫃，旁邊為儲物室，面積近30方呎，提供充足的儲物空間，並備有窗戶，空氣更見流通。長形客飯廳設計，連接25方呎露台。開放式廚房設計，家電齊備，包括抽油煙機、電磁爐、微波爐、雪櫃及洗衣/乾衣機，並有多組廚櫃為廚房提供充裕的收納空間。主人睡房地台以淺色的複合木地板鋪砌，設計方正，不設窗台，室內空間靈活實用，擺放雙人床後仍感寬敞。
浴室位於睡房內，備有窗戶，設有三件頭浴室配備，包括淋浴間、洗手盆及坐廁，並裝設浴室寶。
8B座12樓B室兩房 實用面積499方呎
第8B座12樓B室，兩房間隔，實用面積約499方呎，樓層與樓層之間的高度為3米。單位大門左側位置精心備有收納空間，擺置高身儲物櫃並內設多個層板，提供儲物空間。
長形客飯廳間隔實用，連接26方呎露台，採用落地玻璃趟門設計。開放式廚房設計，工作檯面空間充裕，並備有一系列著名品牌家電組合，包括抽油煙機、電磁爐、微波爐、雪櫃及洗衣/乾衣機，設備完善；配以設計高雅的廚櫃，提供收納空間。單位客飯廳、主人睡房及睡房1呈橫排式設計，坐北向南，享同一座向景觀。單位左側為睡房區，主人睡房設有偌大玻璃窗及對流窗，更預留有衣櫃位置。睡房1亦設計方正，室內空間靈活實用，擺放雙人床後仍感寬敞。
浴室牆身以色調高雅的石紋設計，配以淺色調洗手盆，同時有三件頭浴室配備，包括浴缸、洗手盆及坐廁，設備齊全，並貼心裝設窗戶及浴室寶。
8B座12樓C室三房 實用面積609方呎
第8B座12樓C室為三房間隔，實用面積609方呎，樓層與樓層之間的高度為3米。單位坐向正南，迎向錦田河一帶開揚綠意景致。單位設有玄關位置，旁邊設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供充裕貯物空間，方便住戶放置鞋履及各式家居物品。
客飯廳呈長形設計，長約5.475米，寬約2.7米，布局方正闊落，連接27方呎露台，露台採用落地玻璃趟門設計，廣納戶外自然光線，增強客飯廳空間感。開放式廚房設計，配備長形工作檯面，提供廚櫃及配備一系列頂級廚房家電組合，同時廚房電器全裝嵌於廚櫃中，空間更為優雅一致。
短走廊貫穿3間睡房，主人睡房位於睡房區末端，倍添私隱度。主人睡房及睡房2設有偌大轉角玻璃窗戶及對流窗，使空氣更流通，主人睡房空間感十足，放置雙人床後仍感寬敞，更預留有衣櫃位置，近大窗位置的間牆上配有USB插頭的電插座；而睡房1及睡房2設計方正。
浴室地板採用色調淡雅的設計，配有三件頭浴室配備，包括浴缸、洗手盆及坐廁，更裝設窗戶及浴室寶；置物空間充裕，貼心設有洗手盆櫃及鏡櫃，內設層架，供住戶放置洗滌用品。