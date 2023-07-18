元朗新盤｜雨後最快8月底現樓推售 夥利嘉閣推優惠 送10.8萬購物禮券

星星地產旗下元朗「雨後」今日(18日)公布最新部署，主席及首席執行官陳文輝表示，項目開售迄今累沽164伙，平均成交呎價約15,000元，套現約9.7億元。他透露，項目最快於8月中展開新一輪銷售攻勢，8月底將展開現樓形式發售，單位有一定提價空間，並計劃開放現樓示範單位予公眾參觀，另將舉行「夏日祭典」等活動，預計9月初可進行交樓程序。

廖偉強：下半年續增加人手 全年營業額料升 60%

廖偉強續指，踏入下半年，利好樓市因素逐漸浮現，例如政府招攬人才初步見成效，預計今年人才及勞工輸入的數量會超過10萬人，帶動住屋需求。另外，醫管局為員工提供的低息置業貸款，在最近一、兩個月開始陸續批出，為市場帶來更多購買力；而部分外資開始重返香港擴充業務，亦有海外移民回流個案，以及內地學生來港升學等，都會令市場的成交增加。事實上，近期的傳統資金及聰明資金又再於樓市活躍起來；相信在此勢頭下，「雨後」銷情可望節節向上。展望全年樓價表現，他預計有約一成的升幅。

廖偉強表示，利嘉閣目前人手約有2,200人 較去年底的1,900人，增加近16%，期望年底可增至2,500人；而分行亦由去年底的195間，增加近9%，至212間。營業額方面，今年上半年錄得約7.3億元，全年料可錄得約16億元，與去年全年約10億元相比，增長約六成。