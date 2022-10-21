元朗新盤｜PARK YOHO Bologna最快下周初加推 新地會會員享折扣優惠

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna周二(18日)公布首張價單，涉50伙。以90日付款計劃提供最高15.5%折扣優惠計算，折實售價由390.89萬元起，屬實用面積279方呎開放式單位；整批折實平均呎價13,088元。新地代理總經理陳漢麟表示，本周日(23日)正式接受購樓意向登記，將視乎反應最快下周初加推第2號價單。

陳漢麟透露，項目有機會於首輪銷售中以招標形式發售部分特色單位，而目前參觀項目現樓單位人士方面，不少上車客對開放式及一房單位感興趣，而三房單位則獲換樓客關注，而來自區內客佔約60%至70%。他稱，新一份的《施政報告》對「北部都會區」的基建發展有不少著墨，市場反應正面，而項目毗鄰規劃中的「北環綫」凹頭站，由凹頭站經北環綫及擬建中之「中鐵綫」，三站即達九龍塘站，再可轉乘東鐵綫及觀塘綫，往來港島區及九龍東都十分方便，未來交通配套更趨完善，加上項目與新田科技城僅兩站之隔，可謂盡佔「北部都會區」優勢。

新地會董事總經理謝文娟指，新地會特別為會員呈上活動及優惠，包括會員買家凡於指定價單所規定之期間內購買PARK YOHO Bologna住宅物業，可享物業 1%售價折扣優惠；此外，新地會為會員特設專屬時段，參加周末兩日(22日及23日)舉行期間限定的「PARK YOHO Bologna迷你平衡車動感嘉年華，現場更設有逾3米高的充氣彈床及繽紛扭氣球活動。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，單位實用面積介乎257至1,155方呎。標準分層單位共設有7種戶型，涵蓋開放式至三房；另設連平台花園或天台特色戶。