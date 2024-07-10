元朗本月暫錄30宗買賣 采葉庭「筍盤」極速零議價沽 兩屋苑現低價成交｜二手市況

面對新盤群起低開，不少業主加深減價幅度，筍盤重現，帶動二手交投回升。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，近日元朗區二手成交加快，本月錄約30宗買賣，已達上月全月四成；當中采葉庭一個兩房單位放盤一日極速以「零議價」沽出。 王勤學指，采葉庭12座高層A室，實用面積約460方呎，兩房間隔，日前才放盤，開價488萬元，並屬全屋苑唯一叫價低於500萬元放盤，結果放盤一日極速以「零議價」沽出，呎價約10,609元。原業主於2009年以178萬元購入單位，持貨約15年，現轉售帳面獲利310萬元，物業期內升值約1.7倍。

爾巒三房套賣 678 萬創同類入伙後新低 王勤學稱，爾巒菲利堤諾大道8座低層B室，實用面積約649方呎，三房套房間隔。原叫價750萬元，最後減價72萬元或約9.6%，以678萬元沽出，創屋苑三房套房單位入伙後造價新低，呎價約10,447元。 據了解，原業主於2014年以603萬元購入單位，持貨約10年，現轉售帳面賺75萬元，物業期內升值約12.4%。