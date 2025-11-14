元朗米芝蓮推介酒樓曾要求減租不果結業 舖位丟空半年 傳業主劈租逾40%求頂手

舖市市況仍未見起色，部分業主亦要接受現實，下調叫租以求找到租客。曾榮獲《米芝蓮指南》推介、以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於今年5月份結業，據悉因業主拒絕減租，舖位一直丟空迄今。相隔約半年，近日有疑似地產代理在社交平台Threads貼文為該舖位招租頂手，叫租34.7萬元，不過標明可大幅議價至20萬元，即租金減幅超過四成。

上述舖位為元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，面積約3,857方呎，原為「大圍小館」元朗分店。據該帖文顯示，舖位現叫租347,130元，標明「大幅商議，可試20萬」，並詳細列出其他雜費，另註明牌照須重新申請。