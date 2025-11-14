元朗米芝蓮推介酒樓曾要求減租不果結業 舖位丟空半年 傳業主劈租逾40%求頂手

舖市市況仍未見起色，部分業主亦要接受現實，下調叫租以求找到租客。曾榮獲《米芝蓮指南》推介、以懷舊手工粵菜聞名的「大圍小館」，其元朗分店早於今年5月份結業，據悉因業主拒絕減租，舖位一直丟空迄今。相隔約半年，近日有疑似地產代理在社交平台Threads貼文為該舖位招租頂手，叫租34.7萬元，不過標明可大幅議價至20萬元，即租金減幅超過四成。
上述舖位為元朗壽富街60號順福糧倉地下G22-23號舖，面積約3,857方呎，原為「大圍小館」元朗分店。據該帖文顯示，舖位現叫租347,130元，標明「大幅商議，可試20萬」，並詳細列出其他雜費，另註明牌照須重新申請。
保守估計業主損失逾百萬收入
據悉，「大圍小館」負責人曾向傳媒指，通關後北上消費成風，導致生意額大跌，而且租金高昂令經營壓力沉重，又透露在今年租約期滿前曾與業主商討減租，希望可渡過難關，惟遭拒絕。事隔半年，上址仍然未能找到新租客，保守估計業主損失逾百萬元收入。近日Threads出現一則疑似地產代理招租帖文，指上述前「大圍小館（元朗）」舖位月租叫價原為34.7萬元，但指租客可大幅議價至20萬元，即業主有機會接受超過四成的減幅，並詳細列出其他雜費，強調「免頂手（費）」，另註明牌照須重新申請，令帖文成為熱話。
至於「大圍小館」負責人回覆傳媒稱，即元朗舊址業主真的大幅減租，暫不考慮原址重開。
網民：業主真係攞嚟衰
「明知生意難做，租客同佢傾都唔願意減啲租俾佢共渡難關，明明每個月都可以有人幫佢供，而家每個月蝕都真係攞嚟衰；可以想像就算你頂咗手個業主都唔會好得去邊」、「如果大圍小館都做唔住，咁真係邊個頂邊個死」、「連雜費40萬，祝生意興隆」