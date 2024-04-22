近期發展商加快推盤步伐，訂價保守具競爭力，令二手成交受壓，心態弱的業主寧以低價沽貨。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，剛過去周末元朗區錄得5宗二手買賣成交，其中采葉庭2座低層C室，實用面積617方呎，屬三房連套房間隔，原本開價610萬元，議價後減20萬元，以590萬元沽出，實用平均呎價9,562元，成交價創同類單位約8年新低。據了解，原業主於2005年4月以210萬元購入上述物業，持貨約19年轉售，帳面仍大幅獲利380萬元，單位期間升值1.8倍。
即睇元朗采葉庭放盤(HOUSE730)
元朗采葉庭套三房跌穿600萬 呎價僅9562元 創8年新低｜二手樓成交
近期發展商加快推盤步伐，訂價保守具競爭力，令二手成交受壓，心態弱的業主寧以低價沽貨。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，剛過去周末元朗區錄得5宗二手買賣成交，其中采葉庭2座低層C室，實用面積617方呎，屬三房連套房間隔，原本開價610萬元，議價後減20萬元，以590萬元沽出，實用平均呎價9,562元，成交價創同類單位約8年新低。據了解，原業主於2005年4月以210萬元購入上述物業，持貨約19年轉售，帳面仍大幅獲利380萬元，單位期間升值1.8倍。