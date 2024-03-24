元朗鉅發大廈零議價4球沽 租客510萬入市朗晴居兩房｜二手市況

樓市撤辣後，市場信心回升，近一個月來交投暢旺。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，新近聯儲局再次不加息，並繼續預測今年減息3次，息口走勢明朗，有助釋放購買力，相信本港樓市表現會繼續向好。

租客為免愈遲買愈貴 入市朗晴居兩房

另外，同為新地旗下的元朗朗晴居，利嘉閣地產元朗-千色匯分行助理分區經理朱子華表示，新近有用家轉租為買，入市屋苑6座低層H室，單位實用面積580方呎，屬兩房間隔，景觀望內園景。他透露，新買家為租客，睇中單位間隔合用，居住環境清幽，見樓市開始轉旺，為免愈遲買愈貴，即與業主洽商議價，最終以510萬元承接單位，折合實用呎價8,793元。

據悉，原業主於2008年以約173萬元入手上述單位，持貨16年轉手，帳面獲利約337萬元，期內物業升值近兩倍。他補充，朗晴居現有約15個放盤，最低入場價由570萬元起。

即睇元朗朗晴居放盤(House730)