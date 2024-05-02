元朗YOHO王國樓價廿年升4倍 邊期最勁近半業主「已上岸」？｜樓市片區

5月焦點鐵路新盤、新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」已公布首張價單共188伙，扣除15.5%最高折扣，單位折實售價由682.92萬元起，折實呎價由13,008元起，折實平均呎價14,338元，較2021年12月推出的上一期「The YOHO Hub」首張價單的19,889元低約28%。 「The YOHO Hub II」提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；當中主打三房，佔469伙或全盤約一半。項目另一優勢是已屆現樓，換樓客勢成樓盤的目標客源。

新地將昔日的「元朗雞地」打造成為今日的「YOHO王國」，集完善交通、商業及生活配套於一身，發展規模龐大，前後發展歷時長逾30年，5個大型屋苑圍繞着元朗站而建，首個樓盤是在1993年落成的輕鐵站上蓋新元朗中心，其餘樓盤均以「YOHO」系列作樓盤名稱，首個為2003年發售的「YOHO Town」，提供2,200個單位，開售時入場費僅為73.7萬元，售價創當時新盤10年來新低；項目會所YOHO Club佔地逾20萬方呎。其後為2010年發售的「YOHO Midtown」，提供1,890個單位，主打兩房至四房單位。會所Club MIDTOWN耗資3億元興建，佔地22萬方呎，合共3層，提供100項設施。第三個項目為2016年起開售的「Grand YOHO」，共分3期，第1期4座住宅項目涉及約1,128個單位，第2期則提供826伙，而第3期因出現沉降於2018年時已停工，迄今推盤無期。 被新地稱為壓軸一期的「The YOHO Hub」分兩期發展，合共提供1,969伙，其中第B期已開售，第C期設939伙，由第6及8座兩幢住宅大廈組成，標準分層單位共設有10種戶型，涵蓋一至四房間隔，實用面積336至1,035方呎，主打三房佔約五成，為「YOHO王國」同類戶型比例最多的一期。

5個大型屋苑圍繞着元朗站而建，首個樓盤是在1993年落成的輕鐵站上蓋新元朗中心，其餘樓盤均以「YOHO」系列作樓盤名稱，包括「YOHO Town」、「YOHO Midtown」、「Grand YOHO」及「The YOHO Hub」，單位總數超過9,000伙，合共涉及34座住宅大廈。(中原地產圖片)

陳永傑：區內換樓需求大 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由於「YOHO王國」發展已有30年，當年的上車客很多已成家立室，區內換樓需求漸大。另一方面，區內業主多屬供滿樓已「上岸」的一群，持貨力較強，對區內樓市帶來支持。 根據政府統計署及中原地圖按樓市片區劃分的人口普查數據，「新元朗中心」自置而沒有按揭供款及借貸還款的住戶比例高達48.4%，樓齡約8年的「Grand YOHO」介乎6.5%至27.5%，而第一期「YOHO Town」分別27.6%及28.3%，「YOHO Midtown」則為14.2%至15.7%。