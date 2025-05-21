兒童房油漆、地板物料要點揀？ 裝修選料小貼士｜好裝修

生兒育女是人生一大事，不少人置業或換樓的其中一個目的，就是希望給子女一個更好的家庭環境，特別是一個能夠令子女健康成長的家居，以下就從裝修選料上介紹兒童家居的注意事項，特別是油漆及地板的用料選擇。
環保漆及兒童漆甲醛量都很低
家居裝修必定涉及到油漆，如果家中有初生兒童或幼兒，在油漆上可選用抗甲醛的環保漆或者兒童漆，甲醛量都很低，但後者更有抗污的功能，即使牆身上有污跡，亦較容易清洗，不容易食色。
如果家中小孩喜歡創作或畫畫，可以選用磁性漆或者水性黑板漆，令到牆身變成畫板，猶如小孩的創作小天地，必定非常開心，而水性黑板漆耐磨亦防水，日常只要用濕布就可以抹乾淨，非常容易打理。
而想有比較趣致或童真的牆身，牆紙亦是個好選擇，款式千變萬化，不過香港天氣潮濕，牆紙需要多加保養。
地磚最耐用 石塑地板觸感較舒適
至於地板物料方面，地磚的好處是防水及容易打理，亦可算是最耐用的地板物料，尤其是如果家中的小朋友是小暴龍，破壞力驚人的話，那地磚應該是較好的選擇，不過地磚的缺點是硬身及冰冷，在家中跌到會較疼痛。若然不想用地磚，近年新興的石塑地板都是好選擇，石塑地板是無縫地板的一種，它與其他無縫地板的不同之處在於其基材，其穩定性及防水效果較佳。另外，石塑地板觸感較溫暖，在冬季行走在地板上亦比較舒適。下次再談其他兒童家居的設計注意事項。