兒童房油漆、地板物料要點揀？ 裝修選料小貼士｜好裝修

生兒育女是人生一大事，不少人置業或換樓的其中一個目的，就是希望給子女一個更好的家庭環境，特別是一個能夠令子女健康成長的家居，以下就從裝修選料上介紹兒童家居的注意事項，特別是油漆及地板的用料選擇。

環保漆及兒童漆甲醛量都很低

家居裝修必定涉及到油漆，如果家中有初生兒童或幼兒，在油漆上可選用抗甲醛的環保漆或者兒童漆，甲醛量都很低，但後者更有抗污的功能，即使牆身上有污跡，亦較容易清洗，不容易食色。

如果家中小孩喜歡創作或畫畫，可以選用磁性漆或者水性黑板漆，令到牆身變成畫板，猶如小孩的創作小天地，必定非常開心，而水性黑板漆耐磨亦防水，日常只要用濕布就可以抹乾淨，非常容易打理。

而想有比較趣致或童真的牆身，牆紙亦是個好選擇，款式千變萬化，不過香港天氣潮濕，牆紙需要多加保養。