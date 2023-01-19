兔年前夕趕入市 上車客睇樓一年入市藍天海岸一房 換樓客830萬購映灣園海景三房

樓市氣氛持續向好，不少買家看好後市，趕趁農曆新年前入市。中原地產東涌藍天海岸第二分行高級分行經理王文彬表示，該分行剛促成東涌藍天海岸3座中層F室成交，實用面積388方呎，屬一房間隔，享有山景，獲上車客垂青承接，原本叫價580萬元，議價後共減20萬元，以560萬元成交，折合實用呎價14,433元。

見大市回穩 樓價低水 即加快入市 王文彬表示，該上車客睇樓已一年，近期見大市回穩，入市信心回升，加上樓價已大幅回落，認為現時仍屬低位，故加快入市。原業主則於2016年7月以391萬元購入單位，持貨6年半轉售，帳面獲利169萬元，期內升值43%。藍天海岸本月暫錄6宗成交，已追平上月全月，平均實用呎價約12,180元。

換樓客感樓價難再跌 購映灣園海景套三房 另外，同區映灣園三房海景戶亦獲承接。中原地產東涌區高級分區營業經理吳家威表示，東涌區本星期連錄6宗買賣，本月累錄38宗，已超越上月全月37宗紀錄，當中映灣園佔13宗，較上月增加八成多，交投活躍。由該分行近日促成的映灣園8座高層B室成交，實用面積729方呎，採三房套戶間隔，享有海景。單位最初放盤價850萬元，減價20萬元以830萬元沽出，平均實用呎價11,385元。