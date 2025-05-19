入伙盤深得租客歡心！九龍灣泰峯首錄成交 元朗柏瓏呎租創新高｜租賃市況

據了解，業主於2024年以561.4萬元購入單位，現可享約3.5厘租金回報。鮑允中透露，泰峯目前約有5個放租盤，叫租由1.6萬至2.55萬元不等，預計業主陸續收樓，同區無新盤租盤，加上租賃市場旺季將至，相信樓盤會出現「搶租潮」及「無睇樓」的租賃成交個案。

利嘉閣淘大一行高級聯席董事鮑允中表示，泰峯錄得首宗租賃成交，為2B座中層C室，實用面積約336方呎，一房間隔，坐向東南，外望山景，新近以16,500元租出，呎租約49元。

入伙盤一向深得租客歡心，近期港島、九龍及新界區均有新盤開始入伙，包括跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT、九龍灣泰峯、長沙灣瑜悅、元朗錦上路站柏瓏等，上述屋苑租盤更火速獲得承接，當中更不乏呎租破頂成交。

泰峯目前約有5個放租盤，叫租由1.6萬至2.55萬元不等。(資料圖片)

利嘉閣地產元朗-錦上路站柏瓏分行聯席董事鄭天樂說，柏瓏1座中層B9室，實用面積約351方呎，以14,500元租出，呎租約41.3元；另一宗為8座中層A5室，實用面積約521方呎，以22,000元租出，呎租約42.2元。鄭天樂續說，隨著柏瓏單位已大部分收樓，市場已有超過100個租務放盤，未來周末更有逾30宗預約租務睇樓，預計5月份租務成交有機會逾50宗。

另一個租務表現活躍入伙盤為元朗錦上路柏瓏，5月份暫錄最少21宗租務成交。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，柏瓏1期3座低層A1室，實用面積約522方呎，兩房連儲物室間隔，最新以25,000元租出，呎租約47.9元，創項目呎租新高。據了解，業主於2022年以997萬買入單位，現享租金回報率約3厘。

代理指，隨著柏瓏單位已大部分收樓，市場已有超過100個租務放盤，未來周末更有逾30宗預約租務睇樓，預計5月份租務成交有機會逾50宗。(資料圖片)

長沙灣瑜悅一房享逾 4 厘回報

中原地產西九龍長沙灣映築分行分行經理葉添水指，長沙灣入伙盤瑜悅租賃成交暢旺，交投不斷，最新錄得低層H室，實用面積約350方呎，一房間隔，擁開放式廚房。單位坐向東北，外望市景，以17,000元租出，呎租約48.6元。葉添水續指，業主於2024年以約488萬元買入單位，收樓期間即順利租出，即享4.2厘租金回報，回報理想。

市場消息指，瑜悅低層G室，實用面積約350方呎，一房套間隔，以17,000元租出，呎租約48.6元。據了解，業主於2024年以約489.2萬購入單位，現享租金回報率約4.2厘。

跑馬地 ONE JARDINE'S LOOKOUT 一房呎租 68 元

港島區方面，跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT亦新近入伙。中原地產東半山跑馬地組高級分行經理李振聰表示，項目交樓質素極高，吸引租客進駐，最新錄得中層F室租賃成交，實用面積約272方呎，一房間隔，坐向東，以18,500元租出，呎租約68元。

據了解，新租客為本地專業人士，心儀跑馬地區住環境，見上址樓齡新，間隔實用，故快速決定承租。業主於2024年以697萬元購入單位，持貨不足一年，收樓後立即順利租出，即享約3.2厘租金回報。

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