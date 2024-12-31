入伙盤租務強勁 鴨脷洲弦岸成交呎租逾70元

年底本屬傳統租賃淡季，但近期市場對租盤需求仍有增無減，入伙盤租務更表現強勁，有發展商最新推出現樓新盤單位放租。去年6月推出但突煞停銷售的莊士中國(298)旗下鴨脷洲「弦岸」近月落成入伙，最新錄得首宗租賃成交，外區客「零議價」以每月1.45萬元承租開放式單位，成交呎租超過70元。

利嘉閣趙保杰稱，市場最新錄得「弦岸」中層C室租賃成交，實用面積205方呎，開放式間隔，坐向東，「零議價」以1.45萬元承租，呎租約70.7元。新租客為外區客，於中西區工作，心儀屋苑毗鄰港鐵利東站，僅20分鐘即達工作地點。該單位由發展商持有，為首個租出單位，租金回報達4厘。