入伙盤租務強勁 鴨脷洲弦岸成交呎租逾70元

年底本屬傳統租賃淡季，但近期市場對租盤需求仍有增無減，入伙盤租務更表現強勁，有發展商最新推出現樓新盤單位放租。去年6月推出但突煞停銷售的莊士中國(298)旗下鴨脷洲「弦岸」近月落成入伙，最新錄得首宗租賃成交，外區客「零議價」以每月1.45萬元承租開放式單位，成交呎租超過70元。
利嘉閣趙保杰稱，市場最新錄得「弦岸」中層C室租賃成交，實用面積205方呎，開放式間隔，坐向東，「零議價」以1.45萬元承租，呎租約70.7元。新租客為外區客，於中西區工作，心儀屋苑毗鄰港鐵利東站，僅20分鐘即達工作地點。該單位由發展商持有，為首個租出單位，租金回報達4厘。
紅磡「必嘉坊．迎匯」日前亦錄得首宗租務成交，市場消息指，單位為低層C室，實用面積278方呎，一房連套房間隔，以1.7萬元租出，呎租約61.2元。業主於今年3月以逾582.6萬元入市，現可享租金回報約3.5厘。
YOHO WEST月內錄20宗租務成交
天水圍「YOHO WEST」本月已錄得約20宗租賃成交，利嘉閣黃肇雯指，包括2B座高層B7室，實用面積415方呎，兩房間隔。業主放盤僅10日，開價1.55萬元，最後以1.45萬元租出，呎租約34.9元。據悉，業主喜歡租客職業，故減價租出。
傲華擬下周公布新價單
一手方面，由協成行發展的筲箕灣新盤「傲華」有機會下周公布新價單，協成行發展副董事總經理方添輝稱，新價單將提供不少於50伙，開放式戶折實入場價料低於350萬元，部署下月展開銷售。
協成行發展物業銷售主管張詩敏稱，項目已獲入伙紙，設3個示範單位供預約參觀，實用面積221至456方呎，戶型涵蓋開放式至兩房，冀以吸引力價錢打響明年「頭炮」。