入市攻略｜買樓按揭定Full pay？有咩要注意？

Full Pay VS 按揭 ？

買樓其實不一定要申請做按揭，如果你資金十分充裕，亦可以選擇一筆過付清樓價(Full Pay)。不過，在現時低息環境，很多買家都會選擇申請按揭供樓，至於怎樣選擇，其實多數考慮以下因素：

如果買家實力雄厚，樓價只佔身家的極少部分，就算 full pay ，樓市下滑亦不會有任何影響，那當然可以 full pay 。如你手上的資金不足以 full pay ，便只有申請 按揭 。 full pay 買樓 full pay 買樓 full pay 市場仍維持低息環境，供樓雖要付利息，但卻可保留更多資金用於其他投資，以求可賺取比供樓利息更高的回報，那便會選擇供樓。 按揭 計劃現金回贈數目可觀，加上可鎖定低息，無懼加息風險，當然建議買家申請按揭。 是否合乎申請 按揭 的條件，如沒有穩定工作及收入、未能通過壓力測試、外債過多或信貸評級過低等。如不合申請資格，便只有 Full Pay 。 Full Pay 買樓

稅局或要求解釋資源金來源

有能力可以Full Pay 買樓當然好，但其實買家有機會被稅局抽查，因為稅局會合理懷疑相關龐大資金涉及洗黑錢、瞞/逃稅，會要求買家解釋資金來源，甚至進一步提供相關資金來源證明。只要買家平日有交足稅，且本身亦沒有涉及違法行為，只要解釋清楚便不會有問題。

小心保障自己權益免損失

另外，就算買家資金充裕，可以Full Pay 買樓，亦要注意保障自身權利，如在查冊完成，確定單位沒有其他問題，如收到僭建清拆押記令、因前業主欠債被釘契，或有其他法定押記令而影響產權，單位根本不能進行買賣等，切勿直接將訂金（如支票/本票）直接交予業主，應將訂金先交由賣方律師樓代管，待確定樓宇業權完整和沒有其他隱藏問題後，才連同大訂一次轉交原主，並簽署相關法律文件正式完成交易，以免出現業騙取訂金後失蹤，才發現物業有問題，使買家蒙受損失等的情況。