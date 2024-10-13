內地客入手新葵興花園三房「劈價貨」上車 較2年前同類單位平逾1球(有圖)｜二手樓成交

本港落實減息後，用家積極出動尋找心水筍盤。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌新葵興花園A座高層06室，實用面積約570方呎，三房間隔。月初開價698萬元放售，最終以630.28萬元易手，累減67.72萬元或約9.7%，呎價約11,058元。

據了解，新買家為內地客，為圓上車夢，持票洽購多個單位。原先已傾實其中一個單位，由於交吉期及家人有意見，及後更無奈反價20萬元，其後再洽購上述單位。許偉業透露，銀行對上址估價介乎610萬至656萬元，而新買家最初回價618萬元，最終願追價12.28萬元促成交易。