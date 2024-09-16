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2024-09-16 22:38:03

內地客掟貨！8年前連辣稅豪擲逾億入市港島豪宅 現蝕近三成放盤｜二手市況

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內地客掟貨！8年前連辣稅豪擲逾億入市港島豪宅 現蝕近三成放盤｜二手市況

內地客掟貨！8年前連辣稅豪擲逾億入市港島豪宅 現蝕近三成放盤｜二手市況

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樓價下插，部分業主狠心決定「投降」蝕賣。市場消息指，西半山殷然極高層天池屋最新開價7,500萬元放售，單位由內地客持有，以其於2016年買入價1.05億元計算，帳面已貶值3,000萬元或約28.6%

據悉，上述單位實用面積約1,647方呎，設私人天台及泳池。據區內代理透露，單位連車位目前叫價約7,500萬元，呎價約45,537元。業主為內地客，於2016年斥1.05億元入市，以目前叫價計算，帳面已虧損約3,000萬元或28.6%；惟當年入市時需繳付高達樓價23.5%「辣稅」，涉及金額約2,467萬元。因此，若成功以目前叫價成交，恐實蝕超過5,400萬元離場。

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君臨天下三房蝕350萬易手

市場上近月不乏內地客蝕讓買賣，如九龍站君臨天下2座中層E室，實用面積約743方呎，三房間隔。原叫價2,250萬元，最終以1,850萬元沽出，累減400萬元，呎價約24,899元。

據悉，原業主為內地投資者，於2019年以2,200萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失350萬元，物業期內貶值約15.9%

東涌映灣園洋房6年蒸發16%

另外，據代理透露，東涌映灣園5期海珀名邸單號屋，實用面積約2,355方呎，屬四房雙套連工人套房間隔，設獨立車庫、平台及天台。原開價2,300萬元，最後以2,280萬元易手，呎價約9,682元。

資料顯示，原業主為內地客，於2018年以2,700萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面蝕420萬元，物業期內跌價約16%。值得留意，上址於2010年一手買入價為2,597.8萬元，即是次成交價較14年前還低出317.8萬元或約12.2%

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