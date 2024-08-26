內地客蝕錢賣樓頻現 8年勁輸千萬創屋苑歷來最大宗｜二手市況

市場憧憬美國有機會下月減息，利好樓市氣氛，惟早年入市本港物業的內地客近期連環蝕讓出貨，且幅度相當驚人。紅磡維港．星岸1個四房單位新近以2,350萬元沽出。原業主為內地客，於2016年以3,460.7萬元一手買入單位，帳面計已虧損1,110.7萬元或約32.1%。計及當時連「辣稅」等支出入市，恐實蝕1,630萬元離場，屬屋苑歷來最大宗二手蝕讓成交。
上述單位為維港．星岸5座低層A室，實用面積約1,357方呎，四房雙套連士多房間隔，享樓景及部分海景。據悉，原業主於2016年一手購入單位時，須繳付達樓價30%「辣稅」，但其中15%獲發展商代繳，業主其後將單位三度抵押予財務公司借款，其中一筆貸款更高達3,700萬元，較單位買入價高239.3萬元或約6.5%。原業主早前已還清有關款項，惟近日仍以低價放售單位，最終以2,350萬元易手，呎價約17,318元，創屋苑至少3年呎價新低。新買家以公司名義入市，其公司董事英文名為國語拼音，料為內地人。
資料顯示，維港．星岸位於黃埔紅鸞道7號，2015年入伙，共有4座及洋房9間，提供321伙，單位實用面積介乎728至2,235方呎。屋苑對上同類成交為5座高層A室，實用面積同約1,357方呎，間隔相若，今年3月以2,600萬元成交，呎價約19,160元。
星漣海四房7年帳面貶值779萬
市場消息指，馬鞍山星漣海1座低層A室，實用面積約1,199方呎，四房一套間隔，單位坐向東北，外望海景。原開價1,800萬元，放盤約半個月，最後以1,480萬元沽出，累減320萬元或約17.8%，呎價約12,344元。
據悉，原業主登記名字為普通話拼音，料為內地人，於2017年以約2,259萬元一手購入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失約779萬元，物業期內跌價約34.5%，不過發展商當時有為買家提供代繳樓價4.25%印花稅優惠，另有不同回贈，估計實蝕金額較帳面少。
資料顯示，星漣海位於馬鞍山彩沙街1號，2018年入伙，共有6座，提供454伙，單位實用面積由738至1,732方呎。參考是次成交單位低一層、面積相同A室，於2021年3月以1,768萬元售出，即現成交價較約3年半前低288萬元或約16.3%。
半山捌號一房3年蒸發逾三成
市場消息指，西半山半山捌號高層C室，實用面積約310方呎，一房間隔。據代理透露，單位原開價800萬元「蝕本價」放售，最終以630萬元沽出，累減170萬元或約21.3%，呎價約20,323元，雖成功守住2萬元關口，惟仍創屋苑新低。
資料顯示，原業主登記名字為普通話拼音，料為內地人，於2021年以約945.8萬元一手購入單位，當年入市呎價高見30,510元，持貨約3年，現轉售帳面慘蝕315.8萬元，物業期內貶值約33.4%，屬該廈歷來蝕幅最大成交個案。計及當時連樓價15%「辣稅」等支出入市，現恐實蝕超過460萬元離場，屬該廈歷來最大宗蝕讓成交。
資料顯示，半山捌號位於西半山摩羅廟街8號，於2020年底入伙，提供99伙，主要以一手成交為主，所有成交呎價高於23,600元。