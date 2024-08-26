內地客蝕錢賣樓頻現 8年勁輸千萬創屋苑歷來最大宗｜二手市況

市場憧憬美國有機會下月減息，利好樓市氣氛，惟早年入市本港物業的內地客近期連環蝕讓出貨，且幅度相當驚人。紅磡維港．星岸1個四房單位新近以2,350萬元沽出。原業主為內地客，於2016年以3,460.7萬元一手買入單位，帳面計已虧損1,110.7萬元或約32.1%。計及當時連「辣稅」等支出入市，恐實蝕1,630萬元離場，屬屋苑歷來最大宗二手蝕讓成交。

上述單位為維港．星岸5座低層A室，實用面積約1,357方呎，四房雙套連士多房間隔，享樓景及部分海景。據悉，原業主於2016年一手購入單位時，須繳付達樓價30%「辣稅」，但其中15%獲發展商代繳，業主其後將單位三度抵押予財務公司借款，其中一筆貸款更高達3,700萬元，較單位買入價高239.3萬元或約6.5%。原業主早前已還清有關款項，惟近日仍以低價放售單位，最終以2,350萬元易手，呎價約17,318元，創屋苑至少3年呎價新低。新買家以公司名義入市，其公司董事英文名為國語拼音，料為內地人。