撤辣後，各區紛紛錄得內地客入市個案。中原地產寶翠園第二分行分區營業經理柳志明表示，分行新近促成堅尼地城單幢物業富基大廈買賣成交，單位為高層F室，實用面積335方呎，採一房間隔，最新以413萬元沽出，折合實用呎價12,328元。物業鄰近港鐵香港大學站，交通便利。據了解，新買家為內地客，有感區內環境舒適，配套齊全，故購入單位予兒子自用。原業主則於1980年7月以29.3萬元購入上述單位，長情持貨逾44年，是次沽出帳面獲利383.7萬元，單位期間升值逾13倍。
即睇堅尼地城富基大廈放盤(HOUSE730)
內地客413萬購堅尼地城單幢一房贈愛兒 業主44年賺逾380萬｜二手樓成交
撤辣後，各區紛紛錄得內地客入市個案。中原地產寶翠園第二分行分區營業經理柳志明表示，分行新近促成堅尼地城單幢物業富基大廈買賣成交，單位為高層F室，實用面積335方呎，採一房間隔，最新以413萬元沽出，折合實用呎價12,328元。物業鄰近港鐵香港大學站，交通便利。據了解，新買家為內地客，有感區內環境舒適，配套齊全，故購入單位予兒子自用。原業主則於1980年7月以29.3萬元購入上述單位，長情持貨逾44年，是次沽出帳面獲利383.7萬元，單位期間升值逾13倍。